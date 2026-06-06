Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки

Двамата шофьори на леки автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София са с чешки шофьорски книжки, научи "По света и у нас". Зам. градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България.

Според наши източници единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години.

При проверка с дрегер и двамата са отчели нулеви резултати за употреба на алкохол и наркотици. Назначена е и кръвна проба, тъй като има вещества, които тестовете с дрегер не отчитат.