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ТЕЖКА КАТАСТРОФА НА "ЧЕЛОПЕШКО ШОСЕ"

Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
Снимка: БТА
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Двамата шофьори на леки автомобили, причинили тежката катастрофа с автобус в София са с чешки шофьорски книжки, научи "По света и у нас". Зам. градският прокурор Ангел Кънев съобщи, че двамата никога не са обучавани в шофьорски курсове в България.

Според наши източници единият е взел книжката си в Чехия миналата година, а другият преди две години.

При проверка с дрегер и двамата са отчели нулеви резултати за употреба на алкохол и наркотици. Назначена е и кръвна проба, тъй като има вещества, които тестовете с дрегер не отчитат.

#"Челопешко шосе" #тежка катастрофа с автобус #Ангел Кънев

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