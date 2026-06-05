БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България изпусна победата срещу Молдова в голово реми в...
Чете се за: 03:42 мин.
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени...
Чете се за: 02:17 мин.
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на...
Чете се за: 01:32 мин.
Аларма на МКС: НАСА нареди евакуационна готовност заради...
Чете се за: 01:17 мин.
"Кръстена от Ванга" измами възрастна жена в...
Чете се за: 01:25 мин.
Марихуана за 4 милиона евро задържаха на "Дунав...
Чете се за: 00:52 мин.
МВР има данни накъде се придвижва Олег Невзоров
Чете се за: 04:05 мин.
Премиерът Радев: Процедурата по свръхдефицит е оценка за...
Чете се за: 02:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицията разследва причините за катастрофата на "Челопешко шосе" в София

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Загиналият е мъж на 27 години

тежка катастрофа софия един загинал ранени сблъсък автобус коли
Слушай новината

Васил Терзиев, кмет на София: „Към 19:30 възниква тежко пътнотранспортно произшествие между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой, и в който се врязва кола. Има 14 пострадали, 1 починал и 1 в много тежко състояние. На двама е изяснено състоянието. Искам да изкажа съболезнования. Линия 119.“

Загиналият е мъж на 27 години, един от пътуващите в автобуса.

Георги Митев, старши инспектор: "Около 19:30 настъпва пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и автобус 119 от градския транспорт. Към момента са установени 14 участници – 3 водачи и 11 пътници. Към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините за настъпване на произшествието."

Към момента не може да се установи дали е имало гонка.

#кметът Васил Терзиев #София #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред депутатите по казуса с незаконния град
3
Аферата „Баба Алино“: Регионалният министър пред...
НА ЖИВО: Коментарно студио след Молдова - България 2:2
4
НА ЖИВО: Коментарно студио след Молдова - България 2:2
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
5
Проверяват още райони във Варна след разкритията за...
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
6
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Регионални

МЗ: 10 линейки, един загинал и 8 пострадали при катастрофата на Челопешко шосе
МЗ: 10 линейки, един загинал и 8 пострадали при катастрофата на Челопешко шосе
Частично бедствено положение в община Дългопол след поройните дъждове Частично бедствено положение в община Дългопол след поройните дъждове
Чете се за: 02:25 мин.
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли
Чете се за: 02:17 мин.
Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и институции с нови данни за инвеститора Скандалът "Баба Алино": Продължават проверките, МВР и институции с нови данни за инвеститора
Чете се за: 02:45 мин.
Дрога за над 4 млн. евро в Русе, шестима задържани Дрога за над 4 млн. евро в Русе, шестима задържани
Чете се за: 01:55 мин.
Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък на автобус и коли
Тежка катастрофа в София: Един загинал и над 20 ранени след сблъсък...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма Гълъб Донев: Пари в момента в държавната хазна няма
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев И.ф. главен прокурор подписа искане за екстрадицията на Стоян Мавродиев
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на разходите Процедурата по свръхдефицит: Властта с мерки за ограничаване на разходите
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Министър Петрова: Установихме критично забавяне на реформите в...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Иззети са над 5 кг марихуана и около 400 дози дрога при спецакция в...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Сбогувахме се с Любен Дилов - син: Колеги и приятели го изпратиха в...
Чете се за: 02:15 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ