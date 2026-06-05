Полицията разследва причините за катастрофата на "Челопешко шосе" в София

Васил Терзиев, кмет на София: „Към 19:30 възниква тежко пътнотранспортно произшествие между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой, и в който се врязва кола. Има 14 пострадали, 1 починал и 1 в много тежко състояние. На двама е изяснено състоянието. Искам да изкажа съболезнования. Линия 119.“

Загиналият е мъж на 27 години, един от пътуващите в автобуса.

Георги Митев, старши инспектор: "Около 19:30 настъпва пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила и автобус 119 от градския транспорт. Към момента са установени 14 участници – 3 водачи и 11 пътници. Към момента е образувано досъдебно производство, изясняват се причините за настъпване на произшествието."

Към момента не може да се установи дали е имало гонка.