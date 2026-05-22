България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"

Световните вицешампиони осъществиха впечатляващ обрат

Български национален отбор по волейбол за мъже
Българските волейболни национали направиха отличен обрат срещу Сърбия на приятелския турнир "Силезия Къп", който е подготовка за отборите за Лигата на нациите. Българите изоставаха с 0:2 гейма, но спечелиха с 3:2 (24:26, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12). Голяма заслуга за победата има Денислав Бардаров. В решителните моменти от мача волейболистът на турския Халкбанк караше съперниците да се чувстват безпомощни. Това е вторият успех в турнира след 3:1 над Украйна. По-късно днес домакините от Полша се изправят срещу украинците.

През цялото време двубоят беше равностоен. В първия гейм българите допуснаха изоставане, обърнаха резултата, но накрая Сърбия спечели с 26:24. Втората част от начало вървеше по-успешно за съперника, който поведе с 18:11. Българите стигнаха до 20:23, но не успяха да изравнят резултата.

От този момент отборът, воден от Джанлоренцо Бленджини, започна да ръководи мача по свой вкус. Световните вицешампиони не оставиха никакви шансове на съперника. Мартин Атанасов и Бардаров натрупаха много силни минути. Съперниците се представиха силно на блокадите, но българската имаше преднина.

Така България записа втора поредна победа след сребърните медали на световното първенство във Филипините. Утре е последният мач на България в турнира срещу домакина Полша.

Силен старт за България на турнира "Силезия Къп"
#"Силезия къп" 2026 #Национален отбор на Сърбия по волейбол #Български национален отбор по волейбол за мъже

БНТ показа историческия успех на България на „Евровизия 2026" пред цяла Европа чрез международния обмен на EBU
"БНТ представя" спортния журналист Петър Василев с филма "Гласът на Петела"
Румен Радев към DARA: Твоята енергия и сила пометоха всичко по пътя си
Милена Милотинова след срещата при премиера: Набелязани са първи стъпки в подготовката на "Евровизия 2027"
DARA призова Турция да се върне на сцената на "Евровизия"
ФИФА световно първенство по футбол 2026 – от 11 юни само по БНТ
Невероятен успех: Европа пее "Bangaranga", DARA спечели 70-ото издание на "Евровизия"
България посреща DARA, БНТ със специално студио - Урокът "Bangaranga"
Милена Милотинова: Добре дошли в София другата година!
DARA: Благодаря на всички, които почувстваха силата на „Bangaranga"
Как може да се гласува тази вечер на финала на „Евровизия"?
Големият финал на Евровизия: DARA е сред фаворитите за победа на конкурса
Марица с нов треньор, италианецът Даниеле Турино поема шампионките
Селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав на България за турнира Лигата на нациите
Силен старт за България на турнира "Силезия Къп"
ГДБОП заловиха "прокурорския син" Васил Михайлов
DARA се срещна с премиера: Радев поздрави певицата и екипа на БНТ за успеха на "Евровизия"
Нетният икономически ефект за България от домакинството на "Евровизия" може да е между 45 млн. и 70 млн. евро
Иван Ангелов, зам.-председател на НС: Ще се наложи да бъде изтеглен нов дълг, но размерът ще се уточнява
Бурни реакции след глобата за Петьо Еврото
АПС: Ахмед Доган е станал жертва на измама
Външните министри на България и Република Северна Македония...
Българската делегация беше приета от Лъв XIV
