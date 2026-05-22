България навакса пасив от два гейма и победи Сърбия в "Силезия Къп"

Българските волейболни национали направиха отличен обрат срещу Сърбия на приятелския турнир "Силезия Къп", който е подготовка за отборите за Лигата на нациите. Българите изоставаха с 0:2 гейма, но спечелиха с 3:2 (24:26, 21:25, 25:20, 25:19, 15:12). Голяма заслуга за победата има Денислав Бардаров. В решителните моменти от мача волейболистът на турския Халкбанк караше съперниците да се чувстват безпомощни. Това е вторият успех в турнира след 3:1 над Украйна. По-късно днес домакините от Полша се изправят срещу украинците.

През цялото време двубоят беше равностоен. В първия гейм българите допуснаха изоставане, обърнаха резултата, но накрая Сърбия спечели с 26:24. Втората част от начало вървеше по-успешно за съперника, който поведе с 18:11. Българите стигнаха до 20:23, но не успяха да изравнят резултата.

От този момент отборът, воден от Джанлоренцо Бленджини, започна да ръководи мача по свой вкус. Световните вицешампиони не оставиха никакви шансове на съперника. Мартин Атанасов и Бардаров натрупаха много силни минути. Съперниците се представиха силно на блокадите, но българската имаше преднина.

Така България записа втора поредна победа след сребърните медали на световното първенство във Филипините. Утре е последният мач на България в турнира срещу домакина Полша.