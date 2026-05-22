По вариант 2 ще работят зрелостниците на втората матура...
Селекционерът Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав на България за турнира Лигата на нациите

Българите стартират участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия в Бразилия, където съперници на родния тим ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия.

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини определи групата от 30 състезатели, които ще бъдат част от представителния тим за тазгодишното издание на Лигата на нациите, съобщиха от федерацията. От разширения отбор отпадна единствено Самуил Вълчинов.

Българите стартират участието си в турнира на 10 юни срещу Белгия по време на първата седмица от надпреварата в Бразилия, където съперници на родния тим ще бъдат още отборите на Иран, Аржентина и Сърбия.

Втората седмица за националите ни ще се проведе в периода 24 - 28 юни в Любляна, където последователно отборът ще се изправи срещу Италия, Словения, Канада и Украйна.

През третата седмица България отново ще пътува отвъд океана - в Чикаго, където тимът на Бленджини ще се изправи срещу Полша, Китай, САЩ и Франция.

Разширен състав на България за VNL 2026:

Разпределители:
Симеон Николов, Любослав Телкийски, Стоил Палев, Виктор Жеков, Антон Станчев;

Посрещачи:
Мартин Атанасов, Жасмин Величков, Аспарух Аспарухов, Владимир Гърков, Денис Карягин, Георги Татаров, Руси Желев, Денислав Бърдаров, Александър Николов, Кристиян Алексов;

Централни блокировачи:
Илия Петков, Борис Начев, Преслав Петков, Алекс Грозданов, Ивайло Дамянов, Кирил Колев, Лазар Бучков;

Диагонали:
Димитър Димитров, Християн Димитров, Венислав Антов, Димитър Пейчинов;

Либеро:
Димитър Добрев, Дамян Колев, Ясен Петров, Калоян Ботев.

