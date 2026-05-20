Панатинайкос привлече българския национал Николай Колев

Българският национал Николай Колев ще продължи кариерата си в гръцкия гранд Панатинайкос, съобщават местните медии. 28-годишният централен блокировач ще подсили шампиона на страната с договор за един сезон.

До този момент Колев защитаваше цветовете на ПАОК Солун, с който достигна до финалите в първенството, но тимът отстъпи именно пред Панатинайкос в битката за титлата. След края на кампанията клубът от Атина потърси подсилване в центъра на мрежата и се спря на българския волейболист.

В своята кариера Николай Колев е играл още за френския Нарбон, както и за българските Нефтохимик 2010, Монтана и Черно море БАСК, като натрупа сериозен опит както на клубно, така и на международно ниво.

С привличането на Колев Панатинайкос продължава да изгражда конкурентен състав, след като през изминалия сезон спечели както шампионската титла, така и Купата на Гърция. През есента тимът ще участва и в европейските клубни турнири, където ще преследва силно представяне.





