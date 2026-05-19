Теодор Салпаров слага край на волейболната си кариера на 5 септември

Един от най-известните български волейболисти Теодор Салпаров ще сложи край на кариерата си със спектакъл-бенефис. Специалното събитие, озаглавено "Една кариера. Една легенда. Бенефис на Теодор Салпаров", ще се състои на 5 септември (събота) от 16:30 часа.

След повече от 20 години на най-високо ниво в професионалния спорт, Салпаров ще се сбогува с феновете и любители на волейбола по начин, който обещава да остане в историята. Либерото, превърнал се в символ на всеотдайност, характер и непримиримост, винаги е бил сред любимците на публиката, а сега е готов да върне жеста със ново запомнящо се събитие за привържениците.

Роден на 16 август 1982 година в Габрово, Теодор Салпаров поема по пътя на волейбола още в ранна възраст, вдъхновен от своята майка - бившата състезателка Тодорка Симеонова. Първите му стъпки в спорта са в ЦСКА, а кариерата му го отвежда до върховете на европейския и световния клубен волейбол. Със силни изяви в Русия, с отбори като Луч Москва, Газпром Сургут, Динамо Москва и Зенит Казан, той постига едни от най-големите си успехи, включително исторически квадрупъл през 2017 година със Зенит. В България се завръща за две титли с Нефтохимик през 2018 и 2019 година, а последните си мачове изиграва с тима на Хебър Пазарджик.

Салпаров има ключова роля за спечелените бронзови медали от световното първенство (2006 година), Световната купа (2007) и Европейското първенство в Турция (2009). Участник в Олимпийските игри в Пекин 2008 и Лондон 2012, той оставя трайна следа и в международния волейбол.

Кариерата на бившия национал ще бъде отбелязана с бенефисен шоу спектакъл, който ще събере на едно място съотборници, приятели и фенове, за да отдадат заслужена почит на един от най-големите български волейболисти в последните десетилетия.