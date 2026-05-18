Левски привлече посрещача на Стяуа Светослав Иванов

Юношата на Марек е третото ново попълнение на "сините".
Посрещачът Светослав Иванов ще продължи кариерата си във волейболния шампион Левски. Той пристига от румънския Стяуа, съобщиха "сините".
"Да приема предложението на клуба не беше трудно, защото Левски разполага с най-добрата организация и тренировъчен процес в България. С отбора очаквам да печелим титли и да помогна в развитието на младите таланти за следващите години. Чакам с нетърпение победите пред пълната зала", сподели Светослав Иванов, цитиран от сайта на клуба.
Светослав Иванов започва кариерата си в Марек, а преди Стяуа играе и за турския Беледийеспор.
"Светльо е изключително качествено попълнение. С него се познаваме добре, той ще се впише чудесно и като състезател, и като човек. Нямам търпение да започнем работа заедно и съм сигурен, че той ще даде всичко от себе си, за да постигнем успехи", коментира и старши треньорът на шампионите Николай Желязков.
Светослав Иванов става третото ново попълнение на Левски за новия сезон, след като клубът вече представи разпределителя Антон Станков от Локомотив Авиа и завръщащия се от американския уноверситетски тим на Хавай Кристиян Титрийски. Треньорът Николай Желязков вече коментира, че очаква отборът му да бъде по-силен през следващия сезон, въпреки че тимът се раздели с разпределителя Стоил Палев, който премина в италианския Еселс Хотелс Фано, либерото Дамян Колев, отишъл в германския Лудвигсбург, и швейцарския диагонал Юлиан Вайзиг.