DARA донесе кристалния микрофон от "Евровизия 2026" в България - посрещнаха я стотици фенове и приятели
DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера

Българската певица призна, че още не е плакала, но ще го направи тази вечер - по пижама, хапвайки пица

DARA с първи думи в България: "Евровизия" е началото на моята интернационална кариера
"Евровизия" е началото на моята интернационална кариера със сигурност, оттук насетне има още какво да се покорява. Така че да се хващаме за работа. Това заяви DARA в първите минути след слизането си от самолета от Виена. Талантливата българска певица триумфира на песенния конкурс "Евровизия" снощи и завладя сърцата на феновете по целия свят.

"Изобщо нямам идея какво ще видя, но чакам моите фенове със сигурност, защото им нося нещо много специално. Благодаря ви, че сте тук! Много съм щастлива!"

DARA призна, че е усетила любовта на хората още от самолета.

"Нямам търпение да се потопя в тази любов и да запазя този момент за цял живот! Да се насладя и да съумея да преработя цялата тази енергия и да я трансформирам, да я канализирам правилно. Това беше само първа стъпка към моята мисия и е страхотна първа крачка. Оттук насетне има още много какво да се гради за българското изкуство и за българската музика.

Еуфорията "Bangaranga" тепърва започва, подчерта нашето момиче и призна, че още не е плакала.

"Още не съм плакала, чакам. Днес имам годишнина с мъжа ми, това ни е първата годишнина, днес по това време миналата година се венчахме и съм си обещала, аз заминах за България , той за Милано и съм си обещала днес за годишнината ни да хапна пица и може би тогава ще имам момент да си поплача - да съм по пижама и да си поплача, докато хапвам пица."

