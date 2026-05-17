ИЗВЪНРЕДНО
Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026"

Неясни остават мотивите на мъжа, помел с колата си минувачи в Модена

от БНТ , Източник: БТА
По света
Той е италиански гражданин от марокански произход, в миналото си е имал психиатрични проблеми

Мъжът, който вчера помете с автомобил седем души и после рани с нож още един мъж в италианския град Модена, беше идентифициран като Салим ел Кудри, предадоха АНСА, „Скай Ти Джи 24“, „Ти Джи ком 24“ и „РАИ Нюз“.

31-годишният мъж е роден в провинция Бергамо, но е живеел в Раварино в провинция Модена. Италиански гражданин е, но е от марокански произход. Завършил е икономика. Според информациите в последно време си е търсил работа. В миналото е имал психиатрични проблеми и е бил на лечение заради тях. Нямал е проблеми със закона. На този етап няма данни да е бил радикализиран или да е бил част от терористична група.

Мъжът беше задържан на местопрестъплението благодарение на намесата на минувачи. Анализи са показали, че той не е действал под влияние на наркотици или алкохол. Домът му е бил претърсен. Засега мотивите за действията му остават неизвестни. Повдигнати са му обвинения за опит за масово убийство и за причиняване на тежки наранявания, но не и за тероризъм. По време на разпитите снощи нападателят е показал голяма психическа нестабилност.

Прокурорът на Модена Лука Мазини обясни, че са „ясни и очевидни категоричните намерения“ на 31-годишния мъж да застраши обществената безопасност, а не само живота на отделни хора. Нападателят не случайно е избрал час, в който центъра на града е имало много хора, които е атакувал по един безразборен и умишлен начин.

Вчера следобед Салим ел Кудри прегази първо с колата си, "Ситроен С3", седем души, разхождащи се в центъра на Модена. Колата му се е движела със 100 км/час, според очевидци. Първо той е помел велосипедист, който буквално е изхвърчал във въздуха от удара. След това колата е ударила няколко минувачи и накрая е помела 55-годишна жена, стояла пред витрината на магазин. После Салим ел Кудри е излязъл от колата, въоръжен с нож и е нападнал минувач.

Четирима от общо осемте ранени в инцидента са в тежко състояние. На 55-годишната жена са били ампутирани и двата крака. Животът ѝ остава в опасност. Още един от ранените е бил подложен на ампутация на долните крайници, съобщи прокуратурата в Модена. Възрастта на ранените варира от 27 до 71 години. Те са настанени в болници в Болоня и в Модена.

Италиански политици, сред които президентът Серджо Матарела, премиерът Джорда Мелони, вътрешният министър Матео Пиантедози и вицепремиерът Матео Салвини изразиха потрес от случилото се в Модена, изказаха съпричастност с пострадалите и поздравиха хората, които са успели да задържат Салим ел Кудри.

Италианският премиер Джорджа Мелони отмени планираното си посещение в Кипър, за да посети ранените в инцидента, съобщи Франс прес.

Истински герой се оказа осмият ранен в инцидента Лука Синьорели. Той именно е бил намушкан с нож от Салим ел Кудри, но въпреки това първо се е опитал да помогне на тежко ранената 55-годишна жена, но когато е видял, че нападателят ще избяга, той се е втурнал след него и заедно с още няколко души го е заловил. Синьорели разказва, че нападателят е говорел нещо през цялото време, но не е било на италиански език.

