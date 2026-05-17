Премиерът Румен Радев: DARA е още едно доказателство, че България може да побеждава

Българска победа с глобален резонанс! Това ни донесе DARA / Darina Yotova на Евровизия, написа премиерът Румен Радев във Фейсбук.

"DARA е още едно доказателство, че България може да побеждава. Поздравления за момичето, което с таланта и професионализма си проби през всички сложни съображения и предубеждения на гласуването", допълни премиерът.

Поздравления за БНТ и целия екип, допринесъл за победата! България очаква Европа и света на Евровизия 2027, написа Румен Радев