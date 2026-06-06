Как ще се гарантира безопасността на атракционите по морето?

Летният сезон по Черноморието започна, но новите правила за водните атракциони все още не действат. Законът, който въвежда по-строги изисквания за безопасност и контрол, беше приет от Народното събрание през януари, но институциите все още изготвят наредбите, по които ще се извършват проверките. Правилата, засега, остават старите. Сега се проверяват основно документите, плавателните средства и дали има спасителното оборудване, докато новият режим предвижда регистър, независима оценка на съоръженията и задължителна застраховка. Срокът да бъдат готови наредбите изтича през август, а бизнесът има още два месеца да изпълни изискванията. Така проверките по новия ред се очакват през октомври – след края на летния сезон.

Смъртта на 8-годишния Иван, който падна от парасейлинг през лятото на миналата година, разкри сериозни пропуски в контрола на водните атракциони. Обезопасителният му колан се скъса и се оказа, че нито една институция не е била натоварена да проверява техническата изправност на специализираното оборудване. В началото на всяко лято инспектор от „Морска администрация“ прави обстойна проверка на всички съоръжения и техните документи . Но какво ще е оборудването и този сезон зависи от собствениците им.

Владимир Каравелов, управител на водна база: „Сменят се всичките оборудвания всяка година, въжето на парасейлинга се сменя. Следи се здравината на всичките детайли по лодката. Всеки ден задачата на капитана е да си провери оборудването.“

Преди да се качи на атракцион, всеки турист подписва декларация на три езика с всички мерки за безопасност.

Ирина, турист: „Аз нямам никакви притеснения. Качвала съм детето ми на дърпащият се диван и надуваемата шейна. Казаха ни, че трябва да си сложим жилетки и ни обясниха, че трябва да бъдем много внимателни във водата.“

От Министерството на транспорта отказаха среща на екипа ни с контролните органи и не отговориха колко проверки са извършени от началото на сезона. В писмено становище уточниха, че до пълното разработване на новите наредби контролът остава като досега.

Новите правила могат да започнат да се прилагат едва след като всички ангажирани институции изготвят своите нормативни документи и бъдат създадени необходимите елементи на системата, включително електронен регистър, стандартизация на оборудването, акредитирани оценители на съответствието и изискуемите застраховки. До влизането в сила на новата уредба контролът се осъществява по сега действащия ред.

Николай Димитров, зам.-председател на Асоциацията на концесионерите на морски плажове: „По новата наредба ние трябва да застраховаме и пасажерите, които ползват водни колелета, атракциони и джетове, но масово се отказва, включително и на стопанина на коридора, който съм дал под наем и на него му е отказано от две от компаниите, до които е направил запитване да застраховат. Това е наистина голям проблем и ще молим за съдействие ресорните институции и държавата.“

Управителите на водни бази смятат, че и сегашните правила осигуряват контрол, но се притесняват, че по-честите проверки при новия режим могат да затруднят работата им.

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