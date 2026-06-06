Годишно поклонение: Почетоха паметта на жертвите на лагера в Белене

Десетки хора се събраха на остров Персин край Белене, за да почетат паметта на жертвите на най-големия лагер за политически противници по време на комунистическия режим. Днес инициативният комитет започна петиция за съхраняване на автентичния вид на това място. Организаторите и близките на жертвите не одобряват намеренията на община Белене да реновира сградите с проект, който според тях не отговаря на историческата истина. Присъстващите призоваха лагерът да получи статут на недвижима културна ценност с национално значение и да бъде превърнат в музей.

Али Салим Алиш - концлагерист: „Да, бях в тази сграда. Тази сграда бях на втория етаж на около 14-15 номер. Тук стоях около 11 месеца. Тук като дойдох, видях много хора с окървавени лице, разцепени глави, счупени ръце.“

Христо Христов – журналист, представител на Инициативния комитет: „Това е единственият концлагер с запазен сграден фонд. Концлагер от времето на тоталитарния комунистически режим. И сме единствената държава, която виждате тази разруха, която тъне тук от години. Това говори за едно болно общество и за липсата на държавна политика.“