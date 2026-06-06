Лъв XIV в Испания: Социалните теми и въпроси за миграцията ще бъдат акцент в програмата му

Папа Лъв XIV призова световните лидери да спрат посланията за разделение, по думите му добротата може да надделее и светът "плаче за мир".

Светият отец започна седемдневно посещение в Испания. Той беше посрещнат лично от крал Фелипе Шести и кралица Летисия. Програмата на Лъв XIV включва срещи с дипломати и неправителствени организации, както и с жертви на сексуално насилие от страна на църковни служители. Хиляди го приветстваха по улиците на Мадрид, фурор предизвика моментът, в който той показа популярен младежки жест. След час папата ще отслужи специална литургия за младежи, на която се очакват над 400 000 души.