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82 години след десанта в Нормандия: Различна визия на САЩ за традиционните съюзници

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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години десанта нормандия различна визия сащ традиционните съюзници
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Шефът на Пентагона Пийт Хегсет отново призова европейските съюзници да подсилят собствената си отбрана. Той отказа да участва в международна церемония по повод 82-рата годишнина от десанта в Нормандия, допринесъл за окончателния разгром на нацистка Германия. На отделна възпоменателна проява в американско военно гробище във Франция, Хегсет отбеляза, че сега европейските брегове са щурмувани от други лодки и хора и разкритикува миграционната политика на Стария континент.

Америка трябва да води и ние ще го направим, но нашите съюзници трябва да са с нас, рамо до рамо, посочи Пийт Хегсет. Той отмени участието си в международните чествания, за да се посвети на американската церемония. Хегсет отдаде почит пред 9387 бели кръста за американски войници, загинали преди 82 години в битката за Нормандия.

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: „Без празни лозунги, без бляскави срещи на върха и комюникета. Истинските съюзници вършат истински неща, понасят реални загуби и споделят кауза, зя която си струва да се бориш и да умреш."

Хегсет повтори позицията на администрацията на Тръмп за миграцията като заплаха за "западната цивилизация".

Пийт Хегсет, министър на отбраната на САЩ: „Тъжно е, но днес други европейски брегове са щурмувани от други опасни идеологии. Бреговете на Испания, на Италия, Гърция, България. Кога европейските столици ще направят нещо срещу тази инвазия. Или вече е много късно? Моля се да не е, и вярвам, че не е. Мъжете, които се сражаваха и умряха тук възстановиха свободата в Европа. Тази свобода трябва да бъде съхранена от сегашното поколение лидери и бойци или постигнато някога е било само временно."

Лондон реагира остро на изказване на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, който обвини "масовата инвазия на мигранти" за смъртта на 18-годишен британски студент от ръката на местен сигх в Саутхемптън. Даунинг стрийт осъди "хората, които се опитват да се намесят в британската демокрация и да подклаждат разделение" в обществото. На международната церемония в Нормандия бяха само френският премиер Себастиан Льокорню, министърът на отбраната Катрин Вотрен и британският й колега Джон Хийли.

Десантът в Нормандия на 6 юни 1944 г. е най-мащабният в историята. Армада от близо 7000 кораба и над 130 000 британци, канадци, американци, белгийци, норвежци и поляци щурмуват и превземат 80 км от бреговете на окупирана Франция. Операцията открива Втория фронт срещу нацистка Германия, която губи от Съветската армия и на изток.

#традиционни съюзници #различна визия #след десанта #82 години #САЩ #нормандия

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