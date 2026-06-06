Агресивен мъж се опита да похити автобус в Бургас

Паника настъпи в автобус № 12 от градския транспорт в Бургас. Мъж извади нож, отправи заплахи към пътниците и кондукторката и рани шофьора. Нападателят поискал автобусът да промени маршрута си и дори заявил намерение да го отвлече. Наложила се намесата на полицейски екипи, които задържали агресивния мъж.

Автобус по линия №12 се е движил към терминал "Славейков", когато един от пътниците вади нож.

инж. Петко Драгнев, управител на общински превозвач "Бургасбус": "Заплашвал е пътниците, заплашвал е кондукторката, шофьора и искал да промени маршрута. Според неговите думи да бъде отвлечен автобусът. Имало е деца вътре в порядъка на 15- 16-годишни. Настоявал е те да се обадят на 112, че автобусът е отвлечен.”

Пътниците били свалени на спирка, но напрежението ескалирало, когато мъжът започнал да удря по кабината на шофьора.

инж. Петко Драгнев, управител на общински превозвач "Бургасбус": "Счупил е стъклото на кабинката на водача, за да може да влияе на водача да не изпълнява това, което е решил. Даже е наранен. Едната му ръка е ранена с ножа, който е държал. Нашите колеги, които са били на терминала, също са заплашвани от него с ножа."

Междувременно нападателят се обадил на телефон 112 и заявил, че ще отвлече автобуса.

инж. Петко Драгнев, управител на общински превозвач "Бургасбус": "Кондукторката също е много стресирана, защото той е имал агресия спрямо нея. Бъркал й е в джобовете, взел е кочана с билетите и оборотните пари, но после се намериха в автобуса."

След сигнала към автобуса са изпратени полицейски екипи, които арестували 44-годишния нападател от Несебър.

Димка, свидетел: "Автобусът дойде тук с този пътник. Не беше адекватен." - Агресивно ли се държеше? - Да, да, да."

След ареста нападателят е настанен за лечение в Центъра за психично здраве.