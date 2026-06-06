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Димитър Бербатов: Доброто е тук и продължава да се развива

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Спорт
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Легендарният нападател отбеляза второто попадение за отбора на България.

Димитър Бербатов
Снимка: Startphoto.bg
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Димитър Бербатов отличи важността на благотворителни събития като "Мача на Надеждата".

Гледайте благотворителната футболна среща пряко по БНТ 3 и ТУК.

"Усещането винаги е едно и също и това е любов към играта, към съотборниците, към феновете, към средата, която създаваме по този начин за нещо добро. Тези преживявания винаги са лъч надежда и за обществото, и за всички нас, да поддържаме вярата, че доброто е тук и продължава да се развива", сподели той в интервю за БНТ.

Според него страната има нужда от повече подобни събития.

"Въпреки, че финалният продукт изглежда много добре, подготовката, организацията на такива събития не винаги е толкова лесна, колкото хората си мислят. Такива мероприятия изискват още повече уважение, да се търсят, да се искат, за да могат да се осъществяват. Това е една среда - тук се събират хората, социализират се, радват се. Всичко е един вид любов", допълни Бербатов.

Легендарният нападател отбеляза второто попадение за отбора на България.

"Като вкараш, си си свършил работата добре, но това не е важното днес. Важното е да се забавляваме, да си припомним какво беше едно време, въпреки годините, които вече се трупват, но колкото можем, се стараем на терена", завърши дългогодишният български национал.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Димитър Бербатов

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