Ивайло Петков: Това е кауза, която всеки един е длъжен да подкрепи

Ивайло Петков не спести своите добри думи за "Мача на надеждата", организиран от Стилиян Петров. Спортният директор на Арда, който е част от отбора на легендите, говори за каузата, която обедини много хора във футбола и извън него в това събитие.

Пред БНТ той каза, че всеки е длъжен да подкрепи въпросната кауза.

„Усещането е невероятно и още по-хубаво е, че това е с кауза, която смятам, че всеки един е длъжен да подкрепи. С това нещо трябва да покажем, че сме добри хора“, започна той.

Бившият футболист отправи и послание към хората.

„Нека хората бъдат по-обединени и позитивни в мислите си, както и изказа към негативите. Българският футбол има бъдеще и смятам, че с това нещо, което сега е направено в Бургас…Искам да поздравя за гостоприемството, виждате каква е атмосферата, това ме връща назад във времето, когато играехме с националния отбор тук. Стадионът беше така пълен“, завърши Петков.

Повече от интервюто с Ивайло Петков гледайте във видеото!