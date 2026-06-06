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Ивайло Петков: Това е кауза, която всеки един е длъжен да подкрепи

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Спорт
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Усещането е невероятно, сподели спортният директор на Арда.

Ивайло Петков: Това е кауза, която всеки един е длъжен да подкрепи
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Ивайло Петков не спести своите добри думи за "Мача на надеждата", организиран от Стилиян Петров. Спортният директор на Арда, който е част от отбора на легендите, говори за каузата, която обедини много хора във футбола и извън него в това събитие.

Пред БНТ той каза, че всеки е длъжен да подкрепи въпросната кауза.

Усещането е невероятно и още по-хубаво е, че това е с кауза, която смятам, че всеки един е длъжен да подкрепи. С това нещо трябва да покажем, че сме добри хора“, започна той.

Бившият футболист отправи и послание към хората.

„Нека хората бъдат по-обединени и позитивни в мислите си, както и изказа към негативите. Българският футбол има бъдеще и смятам, че с това нещо, което сега е направено в Бургас…Искам да поздравя за гостоприемството, виждате каква е атмосферата, това ме връща назад във времето, когато играехме с националния отбор тук. Стадионът беше така пълен“, завърши Петков.

Повече от интервюто с Ивайло Петков гледайте във видеото!

#"Мач на надеждата" 2026 #Фондация "Стилиян Петров" #Ивайло Петков

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