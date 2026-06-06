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Димитър Бербатов пред БНТ: Най-важното е стадионът да се напълни и да помогнем на каузата

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Чете се за: 03:17 мин.
Спорт
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Легендарният нападател ще вземе участие в "Мача на надеждата“, организиран от Стилиян Петров, който започва в 17:00 часа и ще бъде излъчен пряко по БНТ 3 и bntnews.bg/sport

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Снимка: Startphoto.bg
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Бившият капитан на националния отбор Димитър Бербатов изрази удовлетворението си, че отново може да подкрепи благотворителната инициатива на Стилиян Петров. Непосредствено преди началото на „Мача на надеждата“ в Бургас, легендарният нападател заяви, че подобни събития са пример за силата на спорта да обединява хората в името на добра кауза.

"Самото събитие говори достатъчно за себе си. Събираме се в подкрепа на една много добра кауза и сме тук, за да помогнем на това, което Стилиян и неговата фондация правят. Той продължава да работи по подобни инициативи и когато става въпрос за нещо такова, винаги се отзоваваме, когато имаме възможност“, коментира Бербатов.

Той подчерта, че освен благотворителния характер, подобни срещи създават възможност за срещи между стари приятели и съотборници, които отново могат да споделят емоцията от футбола.

"Виждаш стари познати и приятели, забавляваш се и се опитваш да играеш футбол, доколкото годините позволяват“, добави бившият голмайстор.

Бербатов призна, че за него най-големият успех на инициативата няма да бъде конкретната събрана сума, а атмосферата по трибуните и активното участие на публиката.

"Искам стадионът да се напълни. Да дойдат хора с децата си, със семействата и приятелите си, да си прекарат добре. Стадионът винаги е бил социална среда – идваш, гледаш мач, забавляваш се и споделяш емоции. Основната цел е хората да се усмихнат, да съберем средства за каузата и всеки да си тръгне щастлив и доволен“, каза още той.

Бившият нападател обърна внимание и на отговорността, която носят популярните спортисти след края на професионалната си кариера.

"Опитваме се да даваме добър пример. Човек продължава да се учи и да се развива през целия си живот. Вярвам, че голяма част от изборите, които правим след края на кариерите си, са положителни и ще продължим да действаме в тази посока. Спортът и футболът са това, което най-добре показва кои сме ние. Когато някой има нужда от помощ, се стремим да бъдем там, защото знаем, че можем да допринесем с имената си и с репутацията си за успеха на една кауза“, завърши Бербатов.

„Мачът на надеждата“, организиран от Стилиян Петров, започва в 16:55 часа и ще бъде излъчван на живо по БНТ 3, както и на сайта на БНТ. В благотворителното събитие участие ще вземат редица футболни легенди и популярни личности, обединени от идеята да подкрепят значима обществена кауза.

Вижте какво още сподели Бербатов пред камерата на БНТ във видеото!

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