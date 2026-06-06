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Слънчевите шампиони - история за силна воля и медали

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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За първи път България ще бъде домакин на Световното първенство за атлети със синдром на Даун. То започва на 13 юни в София, когато повече от 400 слънчеви състезатели от над 25 държави ще бъдат гости на страната ни. Специално за първенството музикантите Криско, Мария Илиева и Любо Киров създадоха химн.

Слав Петков, председател на ФАФА: "Първо, най-голямото качество, което те притежават, е силата на техния дух. Когато им кажа „тръгваме на тренировка“, те стават и тръгват, изобщо няма „уморен съм“, „не се чувствам добре“."

Красимир Дунев, президент на Българската федерация по гимнастика: "Направо съм възхитен, наистина, и настръхвам. Всеки божи ден са в залата, тренират по повече от три часа. Това, което те постигнаха за няколко години, рядко могат хора и спортисти да го постигнат."

Димитър Петров, треньор по лека атлетика: "Всеки един етап, през който минаваме, ме мотивира, защото виждам в него неговото желание, неговата целеустременост."

След ежедневна борба, отдаденост и желязна дисциплина се раждат шампионите на световно ниво.

Пламен Грозданов, спортен гимнастик: "Трябва да съм готов за Олимпиадата, за Световното, и да покажа, че съм най-добрият, и да стана пръв, и да взема златен медал."

Емилиян Костадинов, спортен гимнастик: "Много тренираме, всеки ден, сутрин и вечер пак."

Рамонола Сикандер, спортен гимнастик: "Трябва обич и трябва още труд."

Александър Асенов, лекоатлет: "Сутрин рано ставаме и почвам."

Александър Асенов ще участва в турнира по лека атлетика. Дисциплините, в които се състезава, са бягане на 100 и 200 метра, скок на дължина и тласкане на гюле.

"Как се чувстваш, когато спортуваш?

Александър Асенов, лекоатлет: "Много добре, защото тренирам, много труд и много спортна сила. Обичам бягане, защото искам да взема златен медал."

Димитър Петров, треньор по лека атлетика: "В този коридор до пясъка, до скочището, правиш беговите упражнения. Не се клати, движи лявата ръка. Тоооочно така – браво. Айде, големия подскок, добре, лявата ръка, не вкарвай ръцете пред гърдите, отстрани."

"Алекс, бих казал, че вече е атлет, който е от един висок ранг. Зимата имаше европейско първенство в Испания, на което той постави два световни рекорда на 60 метра и на трибой."

Всеки спортист знае, че успехът е резултат от непрестанни тренировки и пълно себеотдаване. Гимнастиците ни не правят изключение, а техният плам и нестихваща мотивация ги движат само напред.

Пламен Грозданов, спортен гимнастик: "Ние сме едно цяло, от един отбор. За мене е най-важно да съм добър като Йордан Йовчев, да съм по-добър от всички."

"Кое според теб е най-трудното упражнение и изисква най-много усилия?

Рамонола Сикандер, спортен гимнастик: "Това е скокът на висилката.

И защо е трудно?

Защото не можеш да се набереш, защото трябва все да отслабваме, защото трябва да сме във форма."

Дани Алексиев, треньор по спортна гимнастика: "Назад гърба и бързи ръцете. Върти! Добре и веднага. Тръгвай! Добре, Рамбо, прихващане, по-силно, по-хубаво, мах сега, пръсти, хоп, бравооооо и отскок."

В надпреварата ще видим още художествена гимнастика, тенис на маса и тенис на корт. Няколко години отнема подготовката на Световното първенство, за което сега София се готви да посрещне атлети от цял свят.

Слав Петков, председател на ФАФА: "Още през 2023 година кандидатствахме, спечелихме домакинството и започна подготовката. За съжаление, тя стартира на много късен етап, така че малко ни поизпоти, особено с изграждането на новата писта на Националния стадион. На територията на София нямаше добра инфраструктура спрямо лекоатлетите за високи спортни постижения, нямаше място, където можеха да се подготвят, така че това беше неотложен ремонт."

Йордан Йовчев: "Скъпи приятели, нека подкрепим тези мъже, които ще представят България на най-големия спортен форум – Световното първенство по спортна гимнастика. Очакваме ви!"

#Световното първенство за атлети със синдром на Даун #синдром на Даун

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