Слънчевите шампиони - история за силна воля и медали

За първи път България ще бъде домакин на Световното първенство за атлети със синдром на Даун. То започва на 13 юни в София, когато повече от 400 слънчеви състезатели от над 25 държави ще бъдат гости на страната ни. Специално за първенството музикантите Криско, Мария Илиева и Любо Киров създадоха химн.

Слав Петков, председател на ФАФА: "Първо, най-голямото качество, което те притежават, е силата на техния дух. Когато им кажа „тръгваме на тренировка“, те стават и тръгват, изобщо няма „уморен съм“, „не се чувствам добре“." Красимир Дунев, президент на Българската федерация по гимнастика: "Направо съм възхитен, наистина, и настръхвам. Всеки божи ден са в залата, тренират по повече от три часа. Това, което те постигнаха за няколко години, рядко могат хора и спортисти да го постигнат." Димитър Петров, треньор по лека атлетика: "Всеки един етап, през който минаваме, ме мотивира, защото виждам в него неговото желание, неговата целеустременост."

След ежедневна борба, отдаденост и желязна дисциплина се раждат шампионите на световно ниво.

Пламен Грозданов, спортен гимнастик: "Трябва да съм готов за Олимпиадата, за Световното, и да покажа, че съм най-добрият, и да стана пръв, и да взема златен медал." Емилиян Костадинов, спортен гимнастик: "Много тренираме, всеки ден, сутрин и вечер пак." Рамонола Сикандер, спортен гимнастик: "Трябва обич и трябва още труд." Александър Асенов, лекоатлет: "Сутрин рано ставаме и почвам."

Александър Асенов ще участва в турнира по лека атлетика. Дисциплините, в които се състезава, са бягане на 100 и 200 метра, скок на дължина и тласкане на гюле.

"Как се чувстваш, когато спортуваш? Александър Асенов, лекоатлет: "Много добре, защото тренирам, много труд и много спортна сила. Обичам бягане, защото искам да взема златен медал." Димитър Петров, треньор по лека атлетика: "В този коридор до пясъка, до скочището, правиш беговите упражнения. Не се клати, движи лявата ръка. Тоооочно така – браво. Айде, големия подскок, добре, лявата ръка, не вкарвай ръцете пред гърдите, отстрани." "Алекс, бих казал, че вече е атлет, който е от един висок ранг. Зимата имаше европейско първенство в Испания, на което той постави два световни рекорда на 60 метра и на трибой."

Всеки спортист знае, че успехът е резултат от непрестанни тренировки и пълно себеотдаване. Гимнастиците ни не правят изключение, а техният плам и нестихваща мотивация ги движат само напред.

Пламен Грозданов, спортен гимнастик: "Ние сме едно цяло, от един отбор. За мене е най-важно да съм добър като Йордан Йовчев, да съм по-добър от всички." "Кое според теб е най-трудното упражнение и изисква най-много усилия? Рамонола Сикандер, спортен гимнастик: "Това е скокът на висилката. И защо е трудно? Защото не можеш да се набереш, защото трябва все да отслабваме, защото трябва да сме във форма." Дани Алексиев, треньор по спортна гимнастика: "Назад гърба и бързи ръцете. Върти! Добре и веднага. Тръгвай! Добре, Рамбо, прихващане, по-силно, по-хубаво, мах сега, пръсти, хоп, бравооооо и отскок."

В надпреварата ще видим още художествена гимнастика, тенис на маса и тенис на корт. Няколко години отнема подготовката на Световното първенство, за което сега София се готви да посрещне атлети от цял свят.