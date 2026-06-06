Президентът участва в Националния тракийски младежки събор

Президентът Илияна Йотова участва в Националния тракийски младежки събор „Илиева нива“ край ивайловградското село Глумово. Денят на тракийското дете почита паметта на избитите през 1913 г. деца на тракийски бежанци. Тази година се навършват 30 години от изграждането на мемориалния комплекс.

Посещението й започна от античната вила „Армира”, където бе посрещната от археологическия екип на обекта. Из уникалната вида, дом на аристократ от Античността, я разведе доц. д-р Гергана Кабакчиева, посветила живота си на Армира.

Вилата е открита през 60-те години на м.в. при строеж на язовир. Работниците попадат на уникални музайки и това спира строежа. Следват дълги години, в които по вилата не е направено нищо. Днес изградената водонапорна кула е превърната в атракцион, от който туристите могат да наблюдават околността.

След дълги години на забвение вилата бе възстановена с подкрепата на 3 европейски проекта. Днес тя се радва на изключително много туристи от страната и чужбина, Възхищението си от Армира и направеното за съхраняването й изрази и президентът Йотова.