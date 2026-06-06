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Илия Груев: Важното днес не е резултатът, а посланието на каузата

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Спорт
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Бившият национал похвали инициативата на Стилиян Петров и призова за повече съпричастност и единство и извън футболните терени

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Бившият български национал Илия Груев подчерта значението на благотворителната кауза в „Мача на надеждата“, като заяви, че резултатът на терена остава на заден план пред основната цел на събитието – подкрепата за хората, които водят тежки битки със заболяванията.

По време на двубоя Груев коментира представянето на българския отбор срещу селекцията на световните звезди и изрази мнение, че зрителите наблюдават равностоен и атрактивен мач.

"Абсолютно равностоен мач. Имахме своите положения и се надявам да успеем да коригираме някои неща. Но по принцип искаме да се получи спектакъл за публиката. Не е толкова важно кой ще спечели мача, важно е да участваме в тази благородна кауза“, заяви Груев.

Той подчерта, че пълните трибуни са доказателство за съпричастността на хората към инициативата.

"С толкова много хора по трибуните сме успели да направим най-малкото, което можем – да помогнем на тези, които се борят в тази битка, и да им покажем, че не са сами“, добави той.

Груев отдели специално внимание и на ролята на Стилиян Петров като обединител на обществото и футболната общност.

"Точно от такива хора има нужда България. Такъв е Стилиян Петров. Той го направи преди три години и сега го прави отново по великолепен начин. Вижда се, че в подобни инициативи българите все още имаме това вродено чувство за справедливост, съпричастност и доброта“, каза бившият национал.

Според него истинското предизвикателство е тези ценности да бъдат част от ежедневието на хората, а не само от благотворителните кампании.

"Важно е не само в такива инициативи да бъдем добри и да си помагаме, а и в нормалния живот. Това е много по-важно“, завърши Груев.

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#"Мач на надеждата" 2026 #Илия Груев

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