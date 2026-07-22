Обединение в памет на Мишо и Боби

Обединение е думата, с която можеше да се опише благотворителният мач, който бе организиран в памет на двете загинали деца от школата на Славия – Мишо и Боби. Двамата си отидоха от този свят след автомобилна катастрофа през юни, а участие взеха резервните отбори на „белите“, Левски и ЦСКА.

Според Ангел Славков, който е директор на школата на Славия, този мач е послание към обществеността и хората, които трябва да са по-отговорни.

„Най-важното в този мач е посланието към обществеността. Посланието към хората да бъдат по-отговорни, да бъдат по-добри“, лаконичен бе Славков.

Стоян Димов, който е треньор на втория отбор на „сините“, смята, че тази среща е признак на обединение.

„Няма да промени голямата трагедия, която сполетя семействата, но се със сигурност е признак за обединение и съпричастност, добави Димов.

Според Васил Божиков, който е наставник на втория отбор на „червените“, двубоят послужи за уважение към загиналите деца и техните близки.

„Нашата цел днес беше да покажем уважение към тези две дечица, които вече не са сред нас, за съжаление. Да покажем уважение към всички родители и близки на починалите дечица“, заяви Божиков.

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