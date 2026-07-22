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Футболът показа голямото си сърце в памет на Мишо и Боби

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Двете деца от школата на Славия загинаха в автомобилна катастрофа на магистрала „Тракия“ през месец юни.

Славия футболен турнир
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На стадион „Александър Шаламанов“ се играе благотворителен мач в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха в автомобилен инцидент през юни. В двубоя участват дублиращия тим на „белите“, както и вторите тимове на Левски и ЦСКА.

Благотворителен мач на детските мечти и живота. Така от клуба на Славия описаха днешното събитие, на което се почита паметта на Мишо и Боби. Двете деца от школата на Славия загинаха в автомобилна катастрофа на магистрала „Тракия“ през месец юни.

Тогава на път за турнир в Албена, колата в която се движат, бе блъсната от Тир, навлязъл в насрещното платно. За да бъде почитана паметта им днес бе организиран този благотворителен двубой, в който дублиращият тим на „белите“ се изправя срещу резервните състави на Левски и ЦСКА, като ще изигра по едно полувреме срещу всеки от тях.

Всички събрани средства от днешния двубой ще бъдат дарени и на сдружение Ангели на пътя. Във вчерашния ден пак президентът на „белите“ Венцеслав Стефанов, изрази надежда, че това събитие ще се превърне в ежегодно, а освен това разкри, че има и планове за създаване на паметник на двете деца.

Подробности вижте във видеото!

#ПФК Славия

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