Премиерът Радев: Всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност

Премиерът Румен Радев заяви, че е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Той увери,че България изпълнява съюзническите си ангажименти, но държи на добрите отношения с Ислямска република Иран.

Пред министри и медии премиерът аргументира позицията на кабинета за американските самолети. Той отново постави акцент върху разликата в подхода между неговото правителство и това на Росен Желязков. Радев отправи и призив за деескалация на напрежението в Залива.

Премиерът беше категоричен, че разполагането на американските самолети на българска територия няма да промени позицията на България по отношение на конфликта в Залива.

Румен Радев, министър-председател: „Важно е да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство.“

Министър-председателят потвърди, че страната ни изпълнява поетите съюзнически ангажименти и припомни, че споразумението между София и Вашингтон в областта на сигурността е в сила от 2006 година и включва авиобаза "Безмер".

Румен Радев, министър-председател: „И ние спазваме своя ангажимент и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите, винаги когато имаме нужда. И въпреки посланията на политици, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.“

Той отново подчерта, че неговото правителство отхвърля практиката на сглобките да се вземат решения зад кулисите.

Румен Радев, министър-председател: „Преди два месеца с решение на Министерския съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети-цистерни, дори два пъти повече, да стоят на гражданското летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и да прелитат над центъра на столицата.“

Радев призова Съединените щати и Иран да направят крачка назад, тъй като военните действия между тях може да имат непредвидими глобални последици.