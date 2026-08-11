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България изрази съболезнования на Колумбия за жертвите на разрушителното земетресение

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България изрази съболезнования на Колумбия за жертвите на разрушителното земетресение
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България изразява най-дълбоките си съболезнования във връзка с трагичната загуба на човешки животи и опустошенията, причинени от земетресението в Колумбия, написаха в Екс от Министерството на външните работи.

Изразяваме солидарност с колумбийския народ и се надяваме на бързо и пълно възстановяване на всички засегнати, написаха още от МВнР.

Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, заяви днес асоциацията на кметовете на колумбийските градове, цитирана от Франс прес.. Вчера вечерта колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля съобщи за 111 загинали, отбеляза ДПА. Стотици хора бяха ранени при земетресението вчера, което беше с магнитуд 7,4 - едно от най-силните земетресения от десетилетия.

Колумбийските власти обявиха извънредно положение, за да се справят с последиците от земния трус.

#земетресение в колумбия #съболезнования #земетресение

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