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Бурята във Варна: Около 100 сигнала са получени заради поройния дъжд (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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бурята варна около 100 сигнала получени заради поройния дъжд снимки
Снимка: БНТ
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Около 100 са сигналите, получени от дежурния в Община Варна в следобедните часове за наводнени улици, подлези и помещения, неработещи светофарни уредби, разместени капаци на шахти.

Има и две паднали дървета на ул. "Атанас Калчев" в район "Аспарухово". Няма информация за пострадали хора. В Област Варна дъждът не е предизвикал проблеми, съобщиха от Областната управа. В общината обаче е наводнен сектор "Гражданско състояние".

Под вода се оказа целият първи етаж на телевизионния център на БНТ – излъчващото студио, апаратните, сервизните помещения, складът с декори. Инженери, техници, оператори, репортери и стажанти се организираха за броени минути и успяха да се справят с нахлулата вода със собствени сили и средства.

Дежурен екип ще следи на място през нощта, а ликвидирането на последиците ще продължи през следващите дни.

снимки: БНТ-Варна

#силна буря #наводнени улици #РТВЦ-Варна #Варна

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