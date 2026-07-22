Бурята във Варна: Около 100 сигнала са получени заради поройния дъжд (СНИМКИ)

Около 100 са сигналите, получени от дежурния в Община Варна в следобедните часове за наводнени улици, подлези и помещения, неработещи светофарни уредби, разместени капаци на шахти.

Има и две паднали дървета на ул. "Атанас Калчев" в район "Аспарухово". Няма информация за пострадали хора. В Област Варна дъждът не е предизвикал проблеми, съобщиха от Областната управа. В общината обаче е наводнен сектор "Гражданско състояние".

Под вода се оказа целият първи етаж на телевизионния център на БНТ – излъчващото студио, апаратните, сервизните помещения, складът с декори. Инженери, техници, оператори, репортери и стажанти се организираха за броени минути и успяха да се справят с нахлулата вода със собствени сили и средства.

Дежурен екип ще следи на място през нощта, а ликвидирането на последиците ще продължи през следващите дни.

снимки: БНТ-Варна