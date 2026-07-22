Силна буря с пороен дъжд и ураганен вятър връхлетя Варна (СНИМКИ)

Силна буря, придружена от пороен дъжд и ураганен вятър, връхлетя Варна и превърна основни улици и булеварди в реки за минути.

​Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в морската столица, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. На няколко места в града се образуваха тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението.

​Към момента няма данни за пострадали хора или за нанесени по-сериозни материални щети. Екипите на аварийните служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки.