Валентин Илиев: Получи се доста динамичен двубой и поздравявам отбора за това, че подходи по най-сериозния начин

Със сигурност мога да кажа за днес, че съм спокоен, защото видях едно изключително сериозно отношение от целия отбор. Това каза спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев след успеха над тима на Септември в 3:0 в мач от четвъртия кръг в Първа лига.

"Начинът по който влязахме в мача, динамиката на мача, два отбора, които се опитаха да се надиграват, получи се доста динамичен двубой и поздравявам отбора за това, че подходи по най-сериозния начин", каза Валентин Илиев.

"Смятам, че тази положителна промяна, която виждаме всички ние днес, се дължи на всички. Не мога да застана и да кажа, че тя се дължи на мен, защото няма да е честно и няма да е истинно. Виждаме го, че се получава. Да, на всички ни е ясно, че не е лесно", добави Илиев.

ЦСКА се изкачи до 3-ото място в класирането с актив от 10 пункта. Септември остава на предпоследната 13-а позиция в подреждането с 1 точка.

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