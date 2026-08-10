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Огнище на африканска чума по свинете във варненското село Гроздьово - какви мерки се вземат?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Огнище на африканска чума по свинете е установено в село Гроздьово, Варненско. Заболяването е потвърдено във ферма с 42 източнобалкански свине, след сигнал на стопанина за повишена смъртност. Обектът се намира в близост до ловно стопанство, където през последните години също са регистрирани случаи на африканска чума.

Въведена е 3-километрова защитна зона и 10-километрова надзорна зона. Какви мерки са предприети и какво трябва да знаят стопаните?

д-р Иван Иванов, началник отдел „Здравеопазване на животните“, ОДБХ – Варна: „При подаване на сигнал за повишена смъртност незабавно е изпратен екип на Областната дирекция по безопасност на храните. Наложена е възбрана за движение на животни, фуражи и инвентар от и към обекта. Взети са проби, които са изпратени за изследване в Националната диагностична лаборатория. На 7 август заболяването се потвърди. Предприети са незабавни мерки за контрол и ерадикация на заболяването. Труповете на животните са обезвредени, а в животновъдния обект е извършена цялостна дезинфекция. Предстои прилагането на мерки в 3-километровата защитна и 10-километровата надзорна зона.“

По думите му стопаните трябва да бъдат особено внимателни за признаци на заболяването и при повишена смъртност незабавно да сигнализират ветеринарните власти, регистриран ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

„Африканската чума по свинете не е опасна за хората. Това не е зооноза. Заболяването засяга дивите и домашните свине, но води до огромни икономически загуби.“

Мерките ще продължат в зависимост от резултатите от клиничните прегледи и това дали ще бъдат установени нови огнища.

„В 10-километровата зона е изключително важно стопаните да спазват мерките за биосигурност и да не изхранват животните с кухненски отпадъци. При излети или разходки в гората трябва да се спазват стриктни хигиенни мерки – дезинфекция на обувки, дрехи и ръце.“

Експертът предупреждава и за контакт с умрели диви свине:

„Ако установим умряло животно в дивата природа, в никакъв случай не трябва да го доближаваме. При случаен контакт с такова животно или с контаминирана среда е задължително да извършим дезинфекция на обувките, ръцете и дрехите и поне 72 часа да не посещаваме ферми или стопанства, в които се отглеждат свине.“

Колко дълго ще продължат ограниченията зависи от това дали в района ще бъдат регистрирани нови случаи. Междувременно властите призовават стопаните и ловците към стриктно спазване на мерките за биосигурност.

#село Гроздьово #Варненско #африканска чума по свинете #мерки

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