След 10 дни в „Пирогов“: Изписаха 12-годишното дете от Лясковец, пострадало с тротинетка

След 10-дневно лечение болница „Пирогов“ изписва 12-годишното дете от гр. Лясковец, което пострада тежко при инцидент с електрическа тротинетка.

Момчето е диагностицирано с тежка черепно-мозъчна травма, с опасност за живота. След транспортирането, детето беше оперирано от началника на Клиниката по неврохирургия проф. Николай Габровски и детския неврохирург д-р Стефан Овнарски.

Интердисциплинарния подход е единствена възможност за постигане на добри резултати при подобни предизвикателни случаи.

Специалистите от „Пирогов“ отново апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол.