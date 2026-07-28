БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с...
Чете се за: 04:02 мин.
Гранични полицаи евакуират с катер пасажери и екипаж от...
Чете се за: 01:50 мин.
МО проучва варианти за изтребители втора ръка заради...
Чете се за: 01:35 мин.
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова...
Чете се за: 01:30 мин.
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

12-годишно дете е в тежко състояние след падане от тротинетка в центъра на Лясковец

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

12-годишно дете е в тежко състояние след падане с електрическа тротинетка в центъра на Лясковец. Инцидентът е станал тази сутрин. Момчето е с тежка черепно-мозъчна травма и беше транспортирано с хеликоптер от великотърновската болница до Пирогов. Около 10.00 часа тази сутрин 12-годишното момче профучало с много висока скорост с електрическата си тротинетка по тротоар на главната улица в Лясковец, разказват очевидци.

Никола Георгиев, очевидец: „Ние бяхме ей там, той завоя го взе със 100 и викам този ще си счупи главата някъде и на 20 метра падна и си счупи главата.“

Детето е изтървало управлението и е паднало на метри от пешеходна пътека. Веднага е откарано във великотърновската болница, където лекарите са установили тежка черепно-мозъчна травма. Момчето беше транспортирано с въздушна линейка до „Пирогов“, където лекарите се борят за живота му. Хората в Лясковец казват, че ежедневно стават свидетели как деца се движат с без всякакъв контрол с тротинетки, велосипеди и мотопеди на нерегламентирани места.

- „Тези тротинетки, те са без всякакъв контрол, те не знаят и правилата за движение малките.“

- „Трябва да са наясно както с правилата, така и със задълженията си, защото те са участници – дали на пътното платно или на тротоара.“

Никола Георгиев, очевидец: „Как ще ми кара той, той няма документ, той не знае правилника, не знае знаци, не знае нищо, ей как стават белите. Трябва да ги забранят със закон!“

Преди четири години на същото място загина друго 12–годишно момче с колело, след като беше блъснато от кола на пешеходна пътека. Оттогава в района са направени повдигнати пешеходни пътеки, светещи знаци, радарни табели, а уличното осветление в целия град е сменено.

#центъра на Лясковец #падане от тротинетка #в тежко състояние #12-годишно дете

Последвайте ни

ТОП 24

Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
1
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
3
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
4
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
5
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
Тръмп ще попита Путин дали руски сателити помагат на Техеран да нанасят удари в Близкия изток
6
Тръмп ще попита Путин дали руски сателити помагат на Техеран да...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Регионални

Тир се вряза в мантинелата на пътя Мездра - Враца
Тир се вряза в мантинелата на пътя Мездра - Враца
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
Чете се за: 04:17 мин.
Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ акостира в Несебър: Извисе дълга опашка от желаещи да го разгледат Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ акостира в Несебър: Извисе дълга опашка от желаещи да го разгледат
Чете се за: 00:52 мин.
Катастрофа с 4 автомобила на магистрала „Струма“ при разклона за село Бобошево (СНИМКИ) Катастрофа с 4 автомобила на магистрала „Струма“ при разклона за село Бобошево (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
Евакуирани са всички пътници от заседналия круизен кораб в река Дунав Евакуирани са всички пътници от заседналия круизен кораб в река Дунав
Чете се за: 00:37 мин.
Какви са версиите за смъртта на бизнесмена в Банкя Какви са версиите за смъртта на бизнесмена в Банкя
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат подменени
Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с автобус 204, иззети са записите от камерите (СНИМКИ) ЕКСКЛУЗИВНО: Разследват причините за катастрофата с автобус 204, иззети са записите от камерите (СНИМКИ)
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Две години и половина след насилието: 7-годишният Адриян даде показания в синя стая Две години и половина след насилието: 7-годишният Адриян даде показания в синя стая
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Близо 1500 евро са необходими за месечната издръжка на тричленно...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Рекордно ниските нива на река Дунав блокираха круизен кораб и...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на...
Чете се за: 03:45 мин.
Политика
Огненият ад в Европа: Още една жертва на пожарите във Франция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ