Катастрофа с 4 автомобила на магистрала „Струма“ при разклона за село Бобошево (СНИМКИ)

Верижна катастрофа с участието на четири автомобила е станала на автомагистрала „Струма“ при отбивката за Бобошево.

По първоначална информация са пострадали осем човека, като трима от тях са транспортирани за лечение в лечебни заведения в Дупница и Благоевград. На място има няколко линейки и пожарна, както и полицейски автомобили.

На водачите на автомобили са взети проби за алкохол и наркотици. Движението в района се регулира от полиция, като автомобилите, движещи се в посока Благоевград се отбиват през Бобошево, след което отново се включват в АМ „Струма“.

Снимки: БНТ