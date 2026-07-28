Главен инспектор Лъчезар Близнаков: Затворите са пълни с водачи, употребили алкохол и наркотици

За последните седмици сме спрели стотици технически неизправни камиони, а нарушенията при използването на колани и детски обезопасителни системи остават масови. Това обобщи в "Още от деня" главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" към Главна дирекция "Национална полиция". По думите му неглижирането на правилата за движение и подценяването на риска при шофиране остават сред основните проблеми на пътната безопасност у нас.

Близнаков отчете, че нарушенията при използването на обезопасителни средства остават изключително много.

"Абсолютно неглижиране на правилата, абсолютно подценяване на шофирането като дейност, която осъществяваме. Дейност, която е изключително опасна дори и при най-малкото подценяване."

Той посочи, че само от началото на май до момента са установени над 34 хил. нарушения, свързани с неизползване на обезопасителни системи- колани, каски, детски столчета. По думите му увеличението на тези нарушения се дължи и на засиления контрол именно в тази посока. В същото време Близнаков отчете положителна тенденция при шофирането след употреба на алкохол и наркотици.

"При повече проверки спрямо същия период на миналата година установяваме малък спад при нарушенията за употреба на алкохол и наркотични вещества, което е обнадеждаващо."

По повод рецидивистите, които многократно са хващани да шофират след употреба на алкохол или наркотици, Близнаков заяви, че полицията работи превантивно и следи системните нарушители.

"Хората не си дават сметка. Хората си мислят, че на тях никога няма да им се случи. Напротив. Случва се на всеки. Всеки ден."

Според него наказанията вече са достатъчно тежки, но проблемът е по-дълбок.

"Затворите са пълни с такива хора. Пълни с неправоспособни, с водачи, които са употребявали алкохол и наркотични вещества."

По думите му само през последните седмици са спрени стотици камиони. Той допълни, че съвместно с Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се извършват внезапни проверки, без предварително обявяване на местата и часовете.

"Много сериозен е контролът. Превозвачите са доста притеснени от този факт."

Близнаков потвърди, че се обсъждат промени в Закона за движението по пътищата, включително ограничения за движението на тежкотоварните автомобили по автомагистралите. По думите му все още се обсъждат различни варианти.

Главният инспектор коментира и състоянието на пътната инфраструктура.

"Над хиляда сигнални писма и разпореждания са дадени само за последния месец до стопаните на пътищата."

Той призна, че реакция та невинаги е достатъчно бърза.

"По голяма част констатираме доста забавена и липсваща реакция."

Вижте във видеото целия разговор с главен инспектор Лъчезар Близнаков.