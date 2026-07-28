Мощен трус от 7,1 в Япония: Опасения за жертви в рухнал търговски център

Опасения за значителен брой жертви след мощно земетресение с магнитуд 7,1 в Япония. Рухнал е търговски център и пешеходен мост. Потвърдена е смъртта на един човек при срутването на жилищна сграда. Издирват се оцелели в завод за хартия. Трусът на дълбочина 10 километра разтърси южната провинция Кумамото. Последвали са повече от 60 вторични земетресения. За кратко беше издадено предупреждение за цунами, което по-късно беше отменено.

Търговски център в Кумамото се оказа капан за десетки хора. Вторият му етаж рухва след мощен трус малко преди 16.30 часа, местно време. Заради мащаба на разрушенията спасителните екипи нямат достъп до вътрешността на сградата. Любителски кадри показват гъст дим около мола, а полицията потвърди за получени сигнали за експлозии.

Трусът изненадва движещите се по ключов мост, чиято пешеходна част рухва.

Санае Такаичи, министър-председател на Япония: „Има данни за пострадали хора. В някои райони са настъпили прекъсвания на електрозахранването и са избухнали пожари, нанесени са щети на пътища и мостове, има срутени сгради. Преди всичко призовавам всички да предприемат мерки за собствената си безопасност, включително да се евакуират на сигурно място.“

Нарушено е движението на влаковете, закъснения и отменени полети има на летище Ханеда. Щети са понесли тайвански гигант-производител на полупроводници. Паднал е огромен комин в завод за хартия.

Минору Кихара, правителствен говорител: „Към момента няма съобщения за проблеми с ядрените съоръжения, включително в атомната електроцентрала в Сендай.“

Разрушена е стена на замък в провинция Кумамото, смятан за един от най-красивите в Япония. Над 150 000 души са получили указания да се отправят към евакуационни центрове. Трус с подобна сила преди 10 години в същата провинция отне живота на 275 души, почти 3000 бяха ранени. Япония се намира в една от най-земетръсните зони в света. Най-разрушителното земетресение през 2011-та с магнитуд 9,1 и последвалото цунами предизвикаха тежка авария в АЕЦ "Фукушима". Загинаха близо 20 хиляди души.