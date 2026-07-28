БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Запази

Властите издадоха предупреждение за цунами с височина един метър

земетресение магнитуд разтърси южна япония
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Земетресения с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, предаде Ройтерс, позовавайки се на японската метеорологична агенция. В района е издадено е предупреждение за цунами с височина един метър, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Японското правителство издаде предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, всички разположени на южния остров Кюшу.

Япония се намира в една от най-земетръсните зони в света, като там на всеки пет минути се регистрира трус. Разположена в района на високо сеизмичния Тихоокеански огнен пръстен, в страната са регистрирани около 20 процента от всички земетресения по света от с магнитуд 6 и повече.

Енергийната компания "Кюшу Електрик Пауър" съобщи, че след труса не са постъпили сигнали за проблеми в атомните електроцентрали "Сендай" и "Генкай". Железопътният оператор "Джей Ар Кюшу" съобщи, че след земетресението е било преустановено движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове "Шинкансен".

#силно земетресение #земетресение в Япония

Последвайте ни

ТОП 24

Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
1
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
3
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
4
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
5
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
6
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Азия

Две силни земетресения са регистрирани в Северозападен Китай
Две силни земетресения са регистрирани в Северозападен Китай
Индийският премиер обяви мащабна реформа на изпитната система в страната Индийският премиер обяви мащабна реформа на изпитната система в страната
Чете се за: 02:15 мин.
Планината Олимп, обекти в Тунис, Индия, Япония и плаж, свързан с десанта в Нормандия, вече са част от световното културно наследство Планината Олимп, обекти в Тунис, Индия, Япония и плаж, свързан с десанта в Нормандия, вече са част от световното културно наследство
Чете се за: 05:02 мин.
Лабиринт от слънчогледи в Япония Лабиринт от слънчогледи в Япония
Чете се за: 00:35 мин.
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5% Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5%
Чете се за: 03:57 мин.
Десетки жертви на проливните дъждове и наводненията в Индия, Пакистан и Афганистан Десетки жертви на проливните дъждове и наводненията в Индия, Пакистан и Афганистан
Чете се за: 02:05 мин.

Водещи новини

Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора
Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе" Опасният инцидент с автобус в София: Продължават проверките за катастрофата на бул. "Цариградско шосе"
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ) Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Бюджетите на ДОО и на НЗОК за 2026 г. са обнародвани в Държавен...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Тръмп: Вашингтон и Техеран водят "много приятелски...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ