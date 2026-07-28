Земетресение с магнитуд 7,1 разтърси Южна Япония

Земетресения с магнитуд от 7,1 разтърси префектура Кумамото в южната част на Япония, предаде Ройтерс, позовавайки се на японската метеорологична агенция. В района е издадено е предупреждение за цунами с височина един метър, съобщи японската обществена телевизия NHK.

Японското правителство издаде предупреждения за земетресение за префектурите Кумамото, Нагасаки, Кагошима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки, всички разположени на южния остров Кюшу.

Япония се намира в една от най-земетръсните зони в света, като там на всеки пет минути се регистрира трус. Разположена в района на високо сеизмичния Тихоокеански огнен пръстен, в страната са регистрирани около 20 процента от всички земетресения по света от с магнитуд 6 и повече.

Енергийната компания "Кюшу Електрик Пауър" съобщи, че след труса не са постъпили сигнали за проблеми в атомните електроцентрали "Сендай" и "Генкай". Железопътният оператор "Джей Ар Кюшу" съобщи, че след земетресението е било преустановено движението на влаковете, включително на високоскоростните влакове "Шинкансен".