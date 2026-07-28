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Политически реакции след като Радев подкрепи Йотова

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Темата с президентските избори отекна и сред останалите политически формации. Съпредседателят на "Да, България" написа във фейсбук, че премиерът Радев подкрепя Илияна Йотова като свое политическо продължение, а не като самостоятелен кандидат за президент.

Още преди да стане ясно, че "Прогресивна България" ще подкрепят Илияна Йотова, от ГЕРБ потвърдиха тезата си, че би било грешка да няма обща дясна кандидатура. А ПП биха подкрепили Андрей Гюров, ако се заяви като кандидат за държавен глава - каза Николай Денков в "Още от деня".

Владислав Горанов, депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Ако някоя от партиите настоява за точно определена кандидатура - партийно оцветена, вероятността да надделеем на кандидатурата на Йотова е пренебрежимо малка. Десните сили биха могли да спечелят само, ако подкрепят един кандидат. Даниел Вълчев е обсъждан от години за подобен кандидат и аз лично в лично качество, ако той се появи като кандидат-президент бих гласувал за него, но ако питате дали ГЕРБ ще има партийна кандидатура - отговорът е по-скоро не."

Николай Денков, депутат от ПГ на ПП:"Няма изненада по отношение на госпожа Йотова. Очевидно това беше договорено предварително. Ние вървим заедно с ДБ, заедно с Форума за демократично действие. Ние ще излезем с общ кандидат, който и да е той, но те първо трябва да се заявят.

БНТ: Няма ли да е Андрей Гюров?

Аз съм казвал много пъти, че ние имаме много позитивно отношение към Андрей Гюров, той се справи прекрасно като служебен премиер, така че ако той се заяви е много възможно да го подкрепим."

#политически реакции #кандидат за президент #Илияна Йотова #Румен Радев

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