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Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент

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С Йотова бяхме единствената президентска двойка, която показа единство, заяви премиерът

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент, заяви Румен Радев в изявление след заседание на "Прогресивна България".

Румен Радев, премиер: "Днес на разширено заседание на "Прогресивна България", заедно с нашите коалиционни партньори, взехме решение да подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Вече 10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика. Това е изключително сложна и тежка битка. Г-жа Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

По отношение на кандидат за вицепрезидент Радев коментира:

Румен Радев, премиер: "Кандидатурата на г-жа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет и именно с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова. Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция. Ние с г-жа Йотова доказахме, че в тези девет нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство."

#кандидатура на Илияна Йотова за президент #"Прогресивна България" #Румен Радев

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