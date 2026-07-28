Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент

С Йотова бяхме единствената президентска двойка, която показа единство, заяви премиерът
Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент, заяви Румен Радев в изявление след заседание на "Прогресивна България".
Румен Радев, премиер: "Днес на разширено заседание на "Прогресивна България", заедно с нашите коалиционни партньори, взехме решение да подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Вече 10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика. Това е изключително сложна и тежка битка. Г-жа Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите."
Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ
По отношение на кандидат за вицепрезидент Радев коментира:
Румен Радев, премиер: "Кандидатурата на г-жа Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет и именно с този инициативен комитет ще бъде обявена и президентската двойка. Бих се радвал, ако имаме вицепрезидент с профила на г-жа Йотова. Вицепрезидентът трябва преди всичко да крепи единството на президентската институция. Ние с г-жа Йотова доказахме, че в тези девет нелеки години бяхме единствената президентска двойка, която показа единство."