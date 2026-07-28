Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент

Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент, заяви Румен Радев в изявление след заседание на "Прогресивна България".

Румен Радев, премиер: "Днес на разширено заседание на "Прогресивна България", заедно с нашите коалиционни партньори, взехме решение да подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Вече 10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на нормалността в българската политика. Това е изключително сложна и тежка битка. Г-жа Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи със същата енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото и да работи за консенсус между институциите."

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

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