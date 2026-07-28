БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова...
Чете се за: 01:30 мин.
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Матео Трефолони: В Италия напрежението е много по-голямо, така че знам какво да очаквам

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Български футбол
Запази

Новият председател на Съдийската комисия обеща да бъде водеща част от процеса на работа

Матео Трефолони
Снимка: Startphoto.bg
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Андрей Петров обясни защо в централата са се спрели на чужденец за нов председател на Съдийската комисия. Петров днес представи пред медиите италианецът Матео Трефолони и подчерта, че "младите и перспективни рефери трябва да получат максимално добра подкрепа, за да се развият".

Беше представена и новата комисия, която ще бъде в състав от пет човека, като двама от тях ще бъдат заместници на Трефолони. Любопитното е, че той пристига у нас след като е минал предсезонния семинар, теорията, както и първенството вече е започнало.

"Приветствам г-н Трефолони, че е тук и се надявам, че с опита и знанията си ще помогне за развитието на съдийството", каза Никола Джугански, който и досега беше заместник-председател на Комисията, остава и на същата позиция.

Журналистът Александър Костадинов доскоро беше говорител на Съдийската комисия, но вече е заместник-председател.

"Научих много от работата си в досегашната комисия. Сега в новия екип целта ни е да развиваме младите съдии с качества", каза той.

Костадинов допълни, че за трите дни, в които Трефолони гледа български мачове, си е водил много бележки и е набелязал доста неща за промени, като става дума за чисто съдийската материя. Също така новият италиански шеф на реферите иска да види българските арбитри в различни мачове, за да разбере дали повтарят едни и същи грешки или ги преодоляват с времето.

Самият Трефолони е от четири пълни дни в България, като в три гледаше постоянно мачове. Призна, че все още е нов в ситуацията, но ще се опита бързо да се адаптира и да бъде водеща част от процесите.

"Аз съм позитивно настроен при идването си в София. Разбирам напрежението и очакванията към мене. Ще дам максимума от себе си. Много добре знам къде се намирам. Аз съм от Италия - страна, в която напрежението е много по-голямо, натискът е по-голям и знам какво да очаквам. Не съм казал, че нивото на съдийството в България е нула и не казвам, че започвам от нула. Трябва да сме позитивни. Имам известни наблюдения от изминалия сезон -и знам, иска се много работа", бяха едни от първите му думи.

"Разбрах, че е неприятен прецедент в първите два кръга от европейските клубни турнири през този сезон няма нито едно българско назначение и се надявам да не се повтаря. Моята задача е да изведа българското съдийство на европейско ниво. И колкото по-бързо започнем да работим в тази посока, толкова по-бързо ще постигнем резултата", завърши италианският шеф на българските съдии.

Част от пресконференцията ще откриете във видеото.

Снимки: Startphoto

Свързани статии:

БФС представи новия председател на Съдийската комисия Матео Тефолони
БФС представи новия председател на Съдийската комисия Матео Тефолони
Италианецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри...
Чете се за: 02:27 мин.
#Матео Трефолони

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
2
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
4
Жена на 61 и съпругът ѝ на 71 станаха родители за първи път
ДАНС: 44-ма души са засечени да предават информация на чужди служби през 2025-та година
5
ДАНС: 44-ма души са засечени да предават информация на чужди служби...
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
6
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Видео

Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Университатя Крайова не може да осигури безопасността на феновете на Левски с билети за домакинските сектори Университатя Крайова не може да осигури безопасността на феновете на Левски с билети за домакинските сектори
Чете се за: 02:05 мин.
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
18779
Чете се за: 03:37 мин.
Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч.
Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим Даниел Боримиров: Имаме предимство, дано го запазим
Чете се за: 02:12 мин.
Спортни новини 28.07.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 28.07.2026 г., 09:10 ч.

Водещи новини

Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Транспортират с въздушна линейка дете, пострадало с тротинетка в Лясковец Транспортират с въздушна линейка дете, пострадало с тротинетка в Лясковец
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора Огненият ад във Франция и Испания: Колко бързо се евакуират десетки хиляди хора
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Кога ще пристигнат американските самолети в авиобаза...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Пожар унищожи цистерна с битум в асфалтова база в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ