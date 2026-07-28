Матео Трефолони: В Италия напрежението е много по-голямо, така че знам какво да очаквам

Изпълнителният директор на Българския футболен съюз (БФС) Андрей Петров обясни защо в централата са се спрели на чужденец за нов председател на Съдийската комисия. Петров днес представи пред медиите италианецът Матео Трефолони и подчерта, че "младите и перспективни рефери трябва да получат максимално добра подкрепа, за да се развият".

Беше представена и новата комисия, която ще бъде в състав от пет човека, като двама от тях ще бъдат заместници на Трефолони. Любопитното е, че той пристига у нас след като е минал предсезонния семинар, теорията, както и първенството вече е започнало.

"Приветствам г-н Трефолони, че е тук и се надявам, че с опита и знанията си ще помогне за развитието на съдийството", каза Никола Джугански, който и досега беше заместник-председател на Комисията, остава и на същата позиция.

Журналистът Александър Костадинов доскоро беше говорител на Съдийската комисия, но вече е заместник-председател.

"Научих много от работата си в досегашната комисия. Сега в новия екип целта ни е да развиваме младите съдии с качества", каза той.

Костадинов допълни, че за трите дни, в които Трефолони гледа български мачове, си е водил много бележки и е набелязал доста неща за промени, като става дума за чисто съдийската материя. Също така новият италиански шеф на реферите иска да види българските арбитри в различни мачове, за да разбере дали повтарят едни и същи грешки или ги преодоляват с времето.

Самият Трефолони е от четири пълни дни в България, като в три гледаше постоянно мачове. Призна, че все още е нов в ситуацията, но ще се опита бързо да се адаптира и да бъде водеща част от процесите.

"Аз съм позитивно настроен при идването си в София. Разбирам напрежението и очакванията към мене. Ще дам максимума от себе си. Много добре знам къде се намирам. Аз съм от Италия - страна, в която напрежението е много по-голямо, натискът е по-голям и знам какво да очаквам. Не съм казал, че нивото на съдийството в България е нула и не казвам, че започвам от нула. Трябва да сме позитивни. Имам известни наблюдения от изминалия сезон -и знам, иска се много работа", бяха едни от първите му думи.

"Разбрах, че е неприятен прецедент в първите два кръга от европейските клубни турнири през този сезон няма нито едно българско назначение и се надявам да не се повтаря. Моята задача е да изведа българското съдийство на европейско ниво. И колкото по-бързо започнем да работим в тази посока, толкова по-бързо ще постигнем резултата", завърши италианският шеф на българските съдии.

Част от пресконференцията ще откриете във видеото.

Снимки: Startphoto