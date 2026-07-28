Българският футболен съюд (БФС) представи новия председател на Съдийската комисия Матео Тефолони.

55-годишният италианец поема позицията с 2-годишен договор, като заменя Станислав Тодоров, който заемаше поста в предишните почти две години.

Новата Съдийска комисия към БФС е в състав от петима души, като заместник-председатели са Александър Костадинов и Никола Джугански, а членове - Иван Вълчев и Мартин Богдев.

В съдийската си кариера Трефолони има десет години като главен рефер в Серия А и 11 години като член на съдийската комисия на Италия, като в част от този период е бил и неин председател.

В момента италианецът е съдийски наблюдател на УЕФА и инструктор за арбитри на ФИФА. За втори път става председател на Съдийска комисия извън родната си страна, като преди това е заемал позицията за четири години в Казахстан.

Любопитното е, че дебютът му в груповата фаза на Шампионската лига е на двубоя между Левски и Вердер (0:3) на стадион "Васил Левски" в София на 31 октомври 2006 година.

Доверието към него в УЕФА явно е високо, защото беше члена Съдийския панел на световното първенство, което се проведе през юни и юли в Северна Америка и ще бъде на същата длъжност на световните първенства за младежи и девойки до 18 и до 20 години, които предстоят.

Също така Трефолони е и част от програмата на УЕФА „Ментори и таланти“, доказан е в работата с младите съдии, което е още една причина БФС да се спре на него. Комуникацията и назначението му в България пък са станали с посредничеството на УЕФА, откъдето са го препоръчали за поста.