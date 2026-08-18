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Каталин Иту: Искам да помогна на ЦСКА да стане шампион

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Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
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Футболистът на столичани сподели радостта си, след като дебютира с червената фланелка

цска ботев враца първа лига
Снимка: startphoto.bg
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Новото попълнение на ЦСКА Каталин Иту вече направи своя дебют за „армейците“. В първия си мач той успя да запише две асистенции, но срещата завърши по начин, който остави у него смесени емоции заради директен червен картон в края на първата част.

Въпреки това румънският футболист гледа уверено към предстоящите предизвикателства и е категоричен, че е дошъл в клуба с ясна цел - да помогне за постигането на големи успехи.

„Искам да благодаря на всички, които ми дадоха възможността да бъда тук и да стана част от семейството на ЦСКА. За мен е гордост да нося тази фланелка, да представлявам клуба и да бъда част от историята му. Когато научих за интереса на ЦСКА към мен, се почувствах много щастлив и горд. За мен това е признание, че толкова голям клуб е проявил интерес към изявите ми“, заяви Иту.

Полузащитникът е радостен, че отново ще играе с Жоел Цварц.

„Когато вече се водеха преговори за бъдещето ми, разговарях с Жоел. Той много ми помогна - даде ми съвети и ми разказа какво мога да очаквам. Изключително благодарен съм за това. Имаме много добри взаимоотношения и се разбираме отлично на терена. Изградихме добра връзка още докато играехме в Локомотив Пловдив и се радвам, че ще можем да я пренесем и в ЦСКА. Честно казано, дебютът ми не завърши по начина, по който очаквах. Щастлив съм, че успях да направя две асистенции и да помогна на отбора. Що се отнася до нарушението, което доведе до червения картон, не съм имал намерение да се стига до подобна ситуация. Не съм агресивен футболист и се опитвам да насочвам футболната агресия в положителна посока, с идеята да помагам на отбора да отнема топката и да се защитава успешно. Допуснах грешка, за която съжалявам, и искам да се извиня на съотборниците си, на треньорския щаб и на феновете“, допълни той.

Амбициите му обаче далеч надхвърлят индивидуалното представяне. Иту вече има богат опит и шампионски титли в родината си Румъния, а сега иска да пренесе победния си манталитет и в ЦСКА.

„Изградих се като футболист в родината си Румъния и там станах шампион няколко пъти. Идвам тук със същата цел - искам да помогна на отбора да бъде успешен, да печелим трофеи и да станем шампиони. Надявам се, че с уменията, които притежавам, ще успея да допринеса за успехите на ЦСКА“, каза още Иту.

Футболистът e в България от няколко сезона, а адаптацията към страната за него никога не е била сериозно предизвикателство.

„Още преди няколко сезона, когато пристигнах в България, никога не съм имал усещането, че съм в чужда държава, защото хората винаги са се отнасяли с уважение към мен. Благодарен съм на всички треньори, с които съм работил, защото ми помогнаха много. Усещам България като свой дом, така беше в Крумовград и в Пловдив. Сигурен съм, че това ще ми помогне да се адаптирам максимално бързо и в ЦСКА. Всички ме приеха много топло - съотборниците ми, целият щаб и хората в клуба се отнасят страхотно към мен, за което съм им благодарен. Искам да кажа на феновете на ЦСКА, че оценявам начина, по който подкрепят отбора. Те отдават живота си на клуба и са до него независимо през какъв период преминава. Феновете са нашата опора и имаме нужда от тяхната подкрепа, за да постигнем целите, които сме си поставили“, завърши Каталин Иту.

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#Каталин Иту # Първа лига

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