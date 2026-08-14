ЦСКА привлече халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту

Румънският полузащитник Каталин Иту е петото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец, съобщиха от клуба.

Фланговият футболист пристига при „армейците“ от Локомотив (Пловдив) и подписа договор за 3 години.

Каталин Иту е роден на 26 октомври 1999 година в Деж, Румъния. Той е 4-кратен шампион на Румъния с екипа на ЧФР Клуж.

В юношеските си години преминава през школите на Академия Хаджи и ЧФР Клуж.

Дебютира в професионалния футбол в родината си с екипа на ЧФР Клуж през 2019 година. Впоследствие носи още екипите на Динамо (Букурещ), Политехника (Яш) и Крумовград.

През лятото на 2025 година Иту преминава в Локомотив (Пловдив), където записва 40 официални двубоя. В тях отбелязва 8 гола и се отчита с 9 асистенции.

Румънският полузащитник има и 7 мача за националния отбор на своята родина до 21 години. С екипа на ЧФР Клуж Иту печели четири шампионски титли на Румъния, както и една Суперкупа на страната.

"ЦСКА приветства Каталин Иту с добре дошъл и му пожелава много голове, успехи и спечелени трофеи с червената фланелка", се казва в съобщението на клуба.