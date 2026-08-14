Христо Стоичков: Двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена

Христо Стоичков призна, че ЦСКА е бил далеч от представянето си в първата среща с Макаби Тел Авив, въпреки че „червените“ изпълниха голямата си цел и продължиха напред в европейските клубни турнири. Българският тим загуби реванша с 1:3 в София, но авансът от 3:0, натрупан в първия двубой, се оказа достатъчен за крайния успех.

"Видях една открита тренировка днес. Действително двата мача бяха съвсем различни, но важното е, че битката е спечелена. Това са турнирни битки и трябва да играеш на 100 процента. В първия мач играха уникално, днес не беше така“, коментира Стоичков след срещата.

Носителят на „Златната топка“ призна класата на Макаби и обърна внимание на проблемите, които израелският тим създаде на ЦСКА. Според него комфортната преднина от първата среща е довела до прекалено ранно отпускане в редиците на „червените“.

"При 3:0 винаги имаш спокойствие, но то дойде малко прибързано. Дадохме много пространства в средата на терена. Те отваряха непрекъснато по крилата, което много ни затрудни. Сега трябва да си направим изводите, защото следващият мач ще бъде много труден“, предупреди Стоичков.

Следващото европейско препятствие пред ЦСКА ще бъде гръцкият ОФИ Крит. Легендарният нападател е категоричен, че тимът трябва да извлече необходимите поуки от реванша с Макаби, тъй като подобни грешки могат да се окажат решаващи в следващия етап.

"В първия мач видяхме израстването. Не е лесно да спечелиш с 3:0 навън. Но днес видяхме, че когато трябва да има повече зрялост, има още време за учене. В ЦСКА има уникални футболисти и им трябва време“, заяви Камата.

Стоичков отличи специално ролята на Стефано Сенси, който според него носи необходимите опит и сигурност в играта на отбора.

"Радвам се, че Стефано Сенси дава сигурност на отбора. Той е опитен футболист. Даде възможност на крайните защитници да се включват в атака“, коментира бившият нападател на Барселона.

Въпреки предстоящите решаващи европейски срещи Стоичков призова футболистите да не подценяват следващото си изпитание в българското първенство.

"Сега трябва да си починат играчите, да си направят изводите и след това да мислят за мача с Ботев Враца. Това са задължителни три точки. След това е най-важният мач за ЦСКА. Сега е важно да са свежи физически“, добави той.

Стоичков разкри още, че заради многобройните си ангажименти към ФИФА едва ли ще има възможност да присъства на следващите европейски двубои на „червените“.

"Имам много програми и много пътувания. Надявам се обаче, че ЦСКА няма да спре да ме радва“, заяви легендата.

В края Стоичков коментира и успехите на Александър Везенков, като подчерта значението на постиженията му за българския спорт.

"Със Сашо Везенков се гордеем всички българи. Той е MVP на Европа. Хубаво е, когато си първият за България“, завърши Христо Стоичков.

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