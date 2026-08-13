"Ти ме повика, живот": Биографична фотоизложба в памет на Михаил Белчев

Днес, когато Михаил Белчев трябваше да навърши 80 години, си спомняме за него с биографична фотоизложба в София. "Ти ме повика, живот" проследява знакови моменти, срещи и събития от вълнуващия живот на обичания поет, композитор и изпълнител. Изложбата може да бъде разгледана до 26 август в градинката пред Народния театър "Иван Вазов".

Една изложба не може да събере целия живот на Михаил Белчев, но може да ни напомни за някои от най-знаковите му моменти.

Кристина Белчева, съпруга на Михаил Белчев: "За мен е любов и любов ще бъде - такава любов, която пожелавам на всеки да преживее. А за обществото – той беше трубадур, той беше бард, той беше човекът, чиито песни докосват, чиито стихове вълнуват, чието послание се усещаше от всички."

Той е от хората с ярко присъствие и в живота, и на сцената.

Диана Георгиева: "Още като бях малка тийнейджърка имаше "Златния Орфей" и аз от тогава си бях взела картичка и ми беше любим певец. Как да подозра, че в така ще направи животът, че в крайна сметка ние станахме толкова близки, че те са кръстници за моя син." Станимира: "Аз живея в неговия квартал, той живееше на ул. "Шейново" още от едно време и вечно като минавам по "Цар Освободител" звучи музиката. Винаги човек се сеща с удоволствие за неговата музика." Мартина: "Връща ме в детството по някакъв начин, аз съм израснала с негови песни."

На 12 октомври отново ще си спомним за Михаил Белчев с голям концерт в негова памет "Белчевият род го има" в Зала 1 на НДК.