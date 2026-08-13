Риск за стотици болни: От 2 месеца по аптеките липсва лекарство за лечение на множествена склероза

За липса на животоподдържащо лекарство сигнализира пациент с множествена склероза от Пловдив. Медикаментът Терифлуномид е изчезнал от аптечната мрежа в началото на юли. Това изправя пред риск стотици болни, за които спирането на лечението може да влоши състоянието им.

Васил Начев от Пловдив се лекува от множествена склероза вече 14 години. Мъжът приема лекарството всеки ден през прекъсване. От два месеца обаче медикаментът липсва.

Васил Начев: "Първо съм разговарял с аптеката. После съм проверил във всички възможни аптеки на територията на Пловдив. Разговарях с представители на вносителя и от самата аптека ме увериха, че са разговаряли с дистрибуторите на национално ниво. Никъде в България го няма налично това лекарство."

От Здравната каса са уведомили Васил, че има проблем с доставката на лекарството и са го уверили, че ще бъде налично до месец. За БНТ от здравното министерство потвърдиха, че последните партиди са доставени през юни, а заради производствен проблем доставките ще бъдат възобновени през септември. През тези три месеца обаче пациентите остават без лечение.

Васил Начев: "Има висока вероятност от завръщане на заболяването, създаване на рецидиви и с необратим характер. Може да доведе до бързо развитие на болестта, прогресия и инвалидизация."

Според пациентски организации проблем с липсващи лекарства има всяка година, затова трябва да се търси решение на държавно ниво.

Здравка Цветарска – председател на фондация "МС – заедно към върха": "Ще настояваме за среща с компетентните и отговорните органи, за да видим как би могъл да се реши този проблем и да бъде гарантирано, че пациентите ще си получават своевременно всеки месец медикаментите."

Хората с множествена склероза могат да приемат още два медикамента, заместители на изчезналия, уточняват фармацевти. И допълват, че за да се смени лечението , е необходимо да се направят нови изследвания и да се подадат нови документи.

Димитрия Стайкова – магистър-фармацевт: "Проблемът е административен: ще се наложи той да посети специалиста, издал протокола или клиниката по съответния профил на заболяването, да получи нов протокол, който здравната каса ще завери много бързо."

Изборът на медикамент обаче зависи от състоянието на пациента.