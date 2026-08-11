27-килограмов тумор отстраниха лекари от „Александровска“

27-килограмов тумор бе отстранен от коремната кухина на 60-годишна жена при сложна шестчасова операция в УМБАЛ „Александровска“.

Пациентката постъпила в Клиниката по обща и чернодробно-панкреатична хирургия с оплаквания от тежест и болки в тялото и силно увеличена коремна обиколка.

Първите симптоми се появили още през 2022 г. Жената забелязала, че коремът ѝ постепенно нараства, но не потърсила медицинска помощ заради страх от операция. Така формацията достигнала гигантски размери.

Туморът заемал пространството от таза до диафрагмата. При операцията лекарите установили и сраствания с околните структури и органи.

Интервенцията е извършена от екип от хирурзи, уролог и анестезиолог. В него са проф. Атанас Йонков, проф. Димитър Буланов, д-р Пламен Петков, д-р Янислав Митков, д-р Иванка Танева, проф. Красимир Янев и доц. Йорданка Ямакова, началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение.

Въпреки сложността на операцията, следоперативният период е протекъл без усложнения. Пациентката е изписана в добро общо състояние.