Здравният министър: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

Предложения за структурни реформи ще бъдат представени за широко обществено обсъждане, посочва Катя Ивкова
Повече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части, но въпреки увеличаващото се публично финансиране проблемите с достъпа до лекарства и качествени медицински услуги остават. Това заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова по повод предложенията за структурни промени в системата.
По думите ѝ в здравеопазването продължават да съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не водят до по-добри здравни резултати. България остава и сред страните с тревожни показатели по предотвратима смъртност, сърдечносъдови и онкологични заболявания.
Преди дни председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов, съобщи за доклад на министерството, като посочи, че в него се предвижда закриване на 28-те регионални здравни инспекции като самостоятелни юридически лица. От МЗ тогава отговориха, че предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури.
Затова Министерството на здравеопазването възложи функционален анализ на административната система, а публикуваните идеи за промени са резултат от експертния анализ и не представляват окончателни решения, подчертава сега министърът.
"Защото отговорността на държавата не е да пази статуквото. Отговорността на държавата е честно да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите. Това не са окончателни решения."
Предложенията предстои да бъдат подложени на широко обществено обсъждане, като професионалните организации, институциите, експертите и гражданите ще могат да представят становищата си, се посочва в позицията на Министерството на здравеопазването, публикувана на страницата им в интернет.
"Не приемам опитите този разговор да бъде подменен със спекулации и внушения. Още по-малко приемам да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди", посочва министър Катя Ивкова.
Отбелязва, че реформите неизбежно поставят под въпрос установени модели и засягат интереси, но общественият интерес трябва да бъде водещ, когато става дума за достъпа до медицинска помощ и разходването на публични средства.
"Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи – да", завършва здравният министър.