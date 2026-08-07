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Здравният министър: Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент

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Предложения за структурни реформи ще бъдат представени за широко обществено обсъждане, посочва Катя Ивкова

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Повече от 20 години българското здравеопазване се реформира на части, но въпреки увеличаващото се публично финансиране проблемите с достъпа до лекарства и качествени медицински услуги остават. Това заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова по повод предложенията за структурни промени в системата.

По думите ѝ в здравеопазването продължават да съществуват административни дублирания, разпиляна отговорност и процеси, които не водят до по-добри здравни резултати. България остава и сред страните с тревожни показатели по предотвратима смъртност, сърдечносъдови и онкологични заболявания.

Преди дни председателят на парламентарната здравна комисия Костадин Ангелов, съобщи за доклад на министерството, като посочи, че в него се предвижда закриване на 28-те регионални здравни инспекции като самостоятелни юридически лица. От МЗ тогава отговориха, че предстоящата реформа в системата на държавния здравен контрол не предвижда закриване на работещи структури.

Затова Министерството на здравеопазването възложи функционален анализ на административната система, а публикуваните идеи за промени са резултат от експертния анализ и не представляват окончателни решения, подчертава сега министърът.

"Защото отговорността на държавата не е да пази статуквото. Отговорността на държавата е честно да оцени къде системата не работи достатъчно добре и да предложи решения. Публикуваните в публичното пространство идеи са именно това - идеи. Те са резултат от експертен анализ на действащата административна структура и имат една единствена цел - да поставят началото на разговор как държавата може да работи по-ефективно в интерес на гражданите. Това не са окончателни решения."

Предложенията предстои да бъдат подложени на широко обществено обсъждане, като професионалните организации, институциите, експертите и гражданите ще могат да представят становищата си, се посочва в позицията на Министерството на здравеопазването, публикувана на страницата им в интернет.

"Не приемам опитите този разговор да бъде подменен със спекулации и внушения. Още по-малко приемам да се внушава, че всяка идея за промяна е заплаха, преди обществото изобщо да е имало възможност да я обсъди", посочва министър Катя Ивкова.

Отбелязва, че реформите неизбежно поставят под въпрос установени модели и засягат интереси, но общественият интерес трябва да бъде водещ, когато става дума за достъпа до медицинска помощ и разходването на публични средства.

"Страхът от промяната не е излекувал нито един пациент. Добре обмислените реформи – да", завършва здравният министър.

#Министество на здравеопазването #здравен министър #реформи

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