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Две са кандидатурите за управител на НЗОК, една - за подуправител

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса са двама, а за подуправител - един. Кандидатурите са публикувани на сайта на Народното събрание. Крайният срок за подаване на кандидатурите изтече на 12 август.

Д-р Владимир Васев Даскалов е предложен за управител на Националната здравноосигурителна каса. Предложението е от парламентарната група на „Прогресивна България". От парламентарната група на „Продължаваме Промяната" предлагат за управител на НЗОК Станимир Михайлов.

За подуправител има една кандидатура - на Здравко Шушков, издигната от парламентарната група на „Прогресивна България".

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. В случай, че двама или повече кандидати са получили равен брой гласове, се прави повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове и при повторно гласуване, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура.

На 2 юли 2026 г. депутатите прекратиха предсрочно мандата на управителя на НЗОК д-р Петко Стефановски, както и мандата на подуправителя проф. Момчил Мавров, след като двамата подадоха оставките си. В същия ден парламентът избра д-р Асен Меджидиев за подуправител на НЗОК. В структурата на НЗОК са предвидени двама подуправители.

#ръководство на нзок #НЗОК

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