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Отложиха мача между Славия и Левски

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Български футбол
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Срещата от петия кръг в Първа лига трябваше да се изиграе на 15 август.

отложих мача славия левски
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Двубоят на Славия у дома срещу Левски от петия кръг в Първа лига беше отложен по настояване на „сините“, които ще участват в плейофите за класиране в Шампионската лига, съобщиха от ПФК Славия. Мачът трябваше да се играе на 15 август (събота) от 19:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“, но програмата търпи изменения заради европейските ангажименти на шампионите.

Датата за евентуално провеждане на най-старото столично дерби е 2 септември 2026 година. Преди това обаче БФС ще се запознае с обстоятелствата по срещата и възможностите за вмъкване на мача в програмата, след което СТК ще вземе решение.

Левски стигна до четвъртия плейофен кръг на Шампионската лига, след като във вторник (11-и август) постигна втора победа над казахстанския Кайрат (Алмати). И на 18-и и 26-и ще играе в два мача срещу гръцкия първенец АЕК (Атина) за място в турнира на най-силните отбори в Европа.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Славия #ПФК ЛЕВСКИ

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