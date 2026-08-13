Габриела Петрова: Боли ме и ми е мъчно, но умея бързо да се отърсвам и да гледам напред

Габриела Петрова не скри разочарованието си след участието във финала на тройния скок на eвропейското първенство. Българката приключи надпреварата след първите три опита и призна, че е очаквала значително повече от себе си, но въпреки това намери и положителен момент в представянето си – желанието да рискува.

"Разочарована съм, няма как да е иначе. Единственото, от което съм доволна, макар че може би е силно казано, е, че не ме беше страх да рискувам. Бях много смела и в загряващите опити, и в началото на състезанието“, заяви Петрова пред БНТ непосредствено след края на участието си.

Тя направи анализ и на трите си опита. При първия е получила леко забавяне още в началото, което ѝ е попречило да завърши скока по желания начин. Вторият според нея е бил значително по-добър, но е бил фаул. При третия вече е трябвало да търси резултат на всяка цена, но желанието да се застрахова е повлияло на изпълнението.

"Третият трябваше да го рискувам, само че прекалено много тръгнах да го правя безопасно, да се застраховам. И резултатът е такъв“, обясни българката.

Допълнително напрежение преди финала е създало закъснението на автобуса, с който част от състезателките са пътували към стадиона. Петрова обаче категорично отказа да използва ситуацията като оправдание за резултата си.

"Опитах се да се абстрахирам, доколкото мога. Най-вероятно е оказало влияние, но това в никакъв случай не е оправдание. Напротив – чувствах се много добре, тръгнах да скачам с огромно удоволствие и желание. Днес беше празник за мен. Просто съжалявам, че резултатът е такъв“, каза тя.

За Петрова това беше четвърто участие във финал на eвропейско първенство на открито. Натрупаният през годините опит я кара да гледа на голямата картина, въпреки моментното разочарование.

"Със сигурност има много опит, много положителни емоции. Има и сълзи, разбира се, има и разочарования, но хубавите неща са в пъти повече“, сподели Петрова.

Българката все още не поставя край на сезона си. Предстоят ѝ още два старта в края на август и именно към тях вече насочва вниманието си.

"Рано е още за равносметки. Искаше ми се тук да ми е най-силният резултат, най-силното състезание. Не успях да го направя. Фокусирам се върху останалите си стартове. Имам желание да скачам до края на сезона. Разбира се, че сега ме боли и ми е мъчно, но аз успявам бързо да се отърсвам от тези неща и да гледам напред“, заяви Петрова.

В края на разговора тя коментира и представянето на другата българска участничка във финала - Александра Начева, която продължи битката за челните позиции. Петрова изрази надежда България да има повод за радост в края на състезанието.

"Много се радвам за нея, това ѝ казах. Стискам ѝ палци до края. Има сили да реализира още по-хубав резултат. Стискам палци да остане в медалите“, завърши Габриела Петрова.







