БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради...
Чете се за: 21:15 мин.
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Бургас ще бъде домакин на музикалния конкурс "Евровизия 2027" * * * Морският град беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) * * * Големият финал ще се проведе на 15 май догодина в "Арена Бургас", а полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май.

Карамфилов: Самият аз не знам къде е пределът на Божидар Саръбоюков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Лека атлетика
Запази

Треньорът на атлета е доволен от показаното от неговия възпитаник в Бирмингам.

Димитър Карамфилов
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Треньорът на Божидар Саръбоюков - Димитър Карамфилов, изрази задоволство от представянето на атлета на европейското първенство в Бирмингам. В английския град Саръбоюков заслужи бронзов медал. Надпреварата на Стария континент може да гледате пряко по БНТ 1 и БНТ 3.

"Най-хубаво си е в България, да ви кажа на всички. От тук няма по-хубаво място. Равносметката е, че благодарение на усилията, които направи Божидар, завършихме с щастлив край. Макар че не бяха толкова благоприятни условията за скок дължина, Божидар успя да се пребори с вятъра и накрая, както ми се беше изправила косата, която нямам, успя да се класира на трето място и заслужи бронзовия медал", коментира Карамфилов след пристигането от Бирмингам.

"Аз и друг път съм казвал, че самият аз не знам къде му е пределът на Божидар, но ще дойде един ден, когато той ще направи големия скок и тогава вече ще говорим за предела. Не искам да казвам резултат, понеже може да скочи огромен скок", продължи треньорът.

"Да ви кажа честно, не тръгна много добре състезанието с този силен насрещен вятър. Постоянно променяхме разбега. Накрая вече в последния опит той предложи да дръпне половин стъпка назад и да бяга колкото може по-бързо и така се получи този скок, с който излезе на трето място. В крайна сметка можеше и повече, но медалът си е медал. Естествено Тентоглу, както и Божидар каза, е царят на скока, нямаше как да го достигнем него, но можеше второ място. Но това е спортът, това е състезанието. Побеждава този, който е най-добрият за момента", добави Димитър Карамфилов.

"Управлението на спортната форма е едно от най-трудните неща. Това зависи индивидуално за всеки спортист. При него в момента спортната форма я управляваме като участваме на тези толкова много състезания - това за първи път на него му се случва, а и на мен като треньор - състезател да участва на такава голяма поредица. Предстоят още четири състезания и успяваме да направим това, което трябва, за да бъде в добра спортна форма на всяко едно от тях", обясни Карамфилов.

Подробности вижте във видеото!

Свързани статии:

Божидар Саръбоюков: Щастлив съм, че се прибирам с медал
Божидар Саръбоюков: Щастлив съм, че се прибирам с медал
Божидар Саръбоюков спечели бронз в скока на дължина на...
Чете се за: 05:57 мин.
Божидар Саръбоюков ще участва на още две състезания от Диамантената лига
Божидар Саръбоюков ще участва на още две състезания от Диамантената лига
Лекоатлет номер 1 на България за 2025 ще се бори за медали в Лозана...
Чете се за: 02:35 мин.
#Божидар Съръбоюков #Европейско първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 #Димитър Карамфилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
1
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира...
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през 2027 година
4
Никола Цолов е сред основните кандидати за място във Формула 1 през...
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за апартамент в Бургас
5
Спекула с нощувките за "Евровизия 2027": 25 000 евро за...
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия 2027": Убеден съм, че ще се справим повече от добре
6
Министърът на туризма за домакинството на Бургас за "Евровизия...

Най-четени

Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от час и си купили дюнери с парите му
1
Жестокото убийство в Пловдив: Младежите са били Георги повече от...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
3
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
4
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул в българското въздушно пространство
6
Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността: Дрон е нахлул...

Още от: Други спортове

Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Спортни новини 14.08.2026 г., 12:25 ч.
Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство Диана Петкова постави национален рекорд на 50 м свободен стил, но не успя да стигне до полуфиналите на европейското първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3 Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
27702
Чете се за: 01:10 мин.
Спортни новини 14.08.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 14.08.2026 г., 09:10 ч.
Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 Гледайте световното първенство по художествена гимнастика в ефира на БНТ 1 и БНТ 3
14472
Чете се за: 01:45 мин.
Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика Не пропускайте битките за отличията от еврошампионата по спортна гимнастика
Чете се за: 00:32 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
НА ЖИВО: Премиерът Румен Радев отговаря на актуални въпроси
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско ДАРА ще получи пожизнен семеен билет за музеите и археологическите обекти в Бургаско
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура Милена Милотинова: Бургас е избран за домакин заради най-силна цялостна кандидатура
Чете се за: 21:15 мин.
У нас
Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас Васил Терзиев за домакинството на "Евровизия 2027": Свикнал съм с критиката, поздравявам Бургас
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Поморие отбеляза домакинството на Бургас за "Евровизия...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След жестокото убийство: В Кричим се прощават с Георги Кузев
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Трима арестувани при акция на ГДБОП срещу лихварски групи в...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Дейв Гудман, ЕBU: Очакваме един фантастичен конкурс с българско...
Чете се за: 04:45 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ